Opracowano wykaz ponad 8 tys. przedwojennych nieruchomości, za które byli właściciele dostali odszkodowania – pisze we wtorek "Rzeczpospolita".

Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Po ośmiu latach prac resort finansów opublikował w Monitorze Polskim wykaz 8305 przedwojennych nieruchomości, których właściciele przyjęli odszkodowania za majątek pozostawiony w Polsce po II wojnie światowej. To oznacza, że ich właścicielem jest Skarb Państwa, a spadkobiercom zamyka to drogę do roszczeń - informuje dziennik.

Jak czytamy w gazecie, "prace nad stworzeniem wykazu nieruchomości, za które Polska zapłaciła właścicielom odszkodowania, trwały od 2012 r. i rozpoczął je jeszcze poprzedni rząd PO-PSL, który postanowił uporządkować bałagan w księgach wieczystych - pozwolił on przejmować majątki, które formalnie powinny należeć do Skarbu Państwa. Po II wojnie światowej rząd Polski wypłacił przedwojennym właścicielom setki milionów złotych tytułem odszkodowań za majątek, który znacjonalizowała lub który zniszczyła wojna: gruntów, folwarków, fabryk, kamienic".



Spis obejmuje działki rolne, lasy z jeziorami (jak chociażby Lasy Dratowskie z czterema jeziorami w Lubuskiem), młyny, fabryki, hotele, restauracje, tartaki leżące na terenie całej Polski. Wśród nieruchomości z układu Polska - Stany Zjednoczone ponad 500 leży na terenie Warszawy, po ok. 300 we Wrocławiu czy Gdańsku - podaje dziennik.



Ministerstwo Finansów w odpowiedzi dla "Rzeczpospolitej" przyznaje, że "praca nad wykazem była mozolna, trwała wiele lat - należało dokumenty sprowadzać zza granicy". Pomimo dużych przeszkód dokumenty te były sukcesywnie kopiowane i sprowadzane do Polski. Szacuje się, że zakres dokumentacji archiwalnej, jaką udało się zgromadzić obejmuje setki tysięcy stron. Zintensyfikowane i wielokierunkowe działania pozwoliły w okresie czterech ostatnich lat pozyskać taki zasób archiwalny, jakiego nie udało się zgromadzić przez okres PRL, jak i po 1989 roku - cytuje "Rzeczpospolita" stanowisko resortu.