Projekt polityki migracyjnej zakłada utworzenie rejestru cudzoziemców z informacjami rozproszonymi dotąd w wielu urzędach - czytamy w poniedziałkowej "Rzeczpospolitej", która dotarła do rządowego projektu.

zdj. ilustracyjne / foto. pixabay /

Według "Rz" projekt pozwoli śledzić pobyt każdego cudzoziemca przyjeżdżającego do Polski.

"Z dokumentu wynika też chęć reglamentowania nie tylko tego, kto przyjedzie do nas do pracy i gdzie będzie zatrudniony, ale także tego, kto sprowadzi cudzoziemca do kraju" - podaje dziennik.

"Rzeczpospolita" podała również, że MSWiA w projekcie polityki migracyjnej państwa rozważa powołanie scentralizowanej instytucji odpowiedzialnej za gromadzenie informacji o potrzebach pracodawców i rekrutującej pracowników cudzoziemskich o odpowiednich kwalifikacjach, pochodzących z krajów "niestanowiących ryzyka migracyjnego".

"Miałoby to ograniczyć te niekorzystne zjawiska. A funkcjonujące obecnie agencje pośrednictwa pracy miałyby w tym modelu stanowić jedynie wsparcie dla instytucji centralnej, prowadząc działalność w charakterze podwykonawców" - czytamy w artykule "Rz".