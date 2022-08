Rekordowe ceny i popyt przyduszony przez wysokie stopy procentowe przemeblowują rynek. Deweloperzy budują mniej i kuszą bonusami - donosi w środę "Dziennik Gazeta Prawna".

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Gazeta podaje, że od stycznia do czerwca na sześciu największych krajowych rynkach sprzedano 19 727 lokali. To najsłabszy wynik od co najmniej 2015 r. - wynika z danych zebranych przez Tabelaofert.pl przy współpracy z REDNET Consulting, które publikuje dziennik.

Gazeta zwraca uwagę, że taka sytuacja sprawiła, że deweloperzy zostali zmuszeni do większego wysiłku przy konstruowaniu oferty. Efekt: od początku wakacji mieszkanie można kupić z rabatem lub bonusem - wyjaśnia gazeta.

W Robyg ceny spadły o 5 proc. Poza tym firma wprowadziła korzystniejszy dla klientów harmonogram rozliczeń - 80 proc. ceny klient płaci dopiero po zakończeniu budowy - wskazuje dziennik. Archicom obniżył ceny wybranych lokali o 43 tys. zł, poza tym oferuje voucher o wartości do 13 tys. na wykończenie mieszkania lub do 7 tys. zł na urządzenia systemu automatyki domowej pozwalające zdalnie zarządzać urządzeniami - wylicza dalej gazeta. I dodaje, że Grupa Start kusi natomiast rabatem 500 zł za 1 m kw. mieszkania w Krakowie.