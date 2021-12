​W czwartek rusza akcja lodołamania na Odrze. 5 polskich i 2 niemieckie lodołamacze wypłyną skruszyć lód, by nadchodząca odwilż nie skończyła się podtopieniami. Temperatury ostatnich dni spowodowały, że na Odrze pojawiły się zjawiska lodowe. Sytuacja nie stanowi zagrożenia dla mieszkańców regionu, ale Wody Polskie zdecydowały o wstępnym, prewencyjnym wypłynięciu lodołamaczy.

Lodołamacze, które wezmą udział w akcji / Aneta Łuczkowska / RMF FM

Pierwsze przepłynięcie jednostek po Odrze w tym sezonie będzie mieć miejsce w najbliższy czwartek. - Przewidujemy, że już w najbliższych godzinach temperatury będą dodatnie, co spowoduje ruch zjawisk lodowych na Odrze, Regalicy i Odrze Granicznej. Przepływ technicznych pomoże w sprawniejszym spływie lodu - mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie. W tegorocznej akcji lodołamania wezmą udział także dwa nowe lodołamacze - Ocelot i Tarpan. W czwartkowej inauguracji lodołamania weźmie udział Prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

Lodołamacze są gotowe do działania już od początku grudnia. W minionych latach akcja lodołamania miała miejsce zwykle na przełomie lutego i marca. W tym sezonie jednak mróz przyszedł znacznie wcześniej i już teraz możemy mówić, że mijający grudzień był jednym z najzimniejszych od wielu lat. We flocie Wód Polskich jest siedem lodołamaczy, w tym dwie nowe jednostki liniowe: Ocelot i Tarpan. W czwartek na Odrę wypłynie pięć jednostek.

Odwilż nadchodzi. Na piątek i sobotę zapowiadane są temperatury na poziomie powyżej 10 stopni Celsjusza. Dotychczasowe mrozy doprowadziły do powstania pokrywy lodowej na poziomie od 10 do 40% na odcinku między Łubnicą do ujścia Regalicy. W górę naszego cieku, czyli w okolicach Osinowa czy Krajnika mamy śryż i stałą pokrywę lodową na poziomie ok. 90% powierzchni tafli. Taka sytuacja mogłaby stworzyć potencjalne niebezpieczeństwo przeciwpowodziowe, stąd decyzja o rozpoczęciu akcji lodołamania - mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie.

"Notujemy stały wzrost poziomu wody"

Notujemy stały wzrost poziomu wody, ale na szczęście nie jest to poziom niebezpieczny. Musimy zapobiegać sytuacjom, by odwilż spowodowała ewentualne, lokalne podtopienia. Jesteśmy gotowi do działania. Szacujemy, że akcja lodołamania potrwa maksymalnie trzy dni - mówi dyrektor PGW WP.

Lodołamanie będzie wznawiane za każdym razem, gdy tafla lodu pokryje administrowane przez nas rzeki. Naszym zadaniem jest "wyrąbanie" kanału, którym lód będzie spływał w dół rzeki - dodaje Dyrektor Duklanowski.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie w porozumieniu z Urzędem Dróg Wodnych i Żeglugi Odra-Hawela oraz w uzgodnieniu z Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie zdecydowało o zamknięciu żeglugi na Odrze i jeziorze Dąbie. Wszystkie jednostki przechodzące wskazanym rejonem powinny udać się do najbliższego bezpiecznego portu, a planujące rejsy ich zaniechania.

Wykonawcy robót hydrotechnicznych na rzekach powinni niezwłocznie przerwać pracę, a sprzęt pływający należy odholować w bezpieczne miejsce i odpowiednio zabezpieczyć. Pozostałe odcinki drogi wodnej pozostają otwarte dla żeglugi, w najbliższych dniach prognozowana jest odwilż. Zapowiadana akcja lodołamania potrwa do odwołania. Szacujemy, że jednostki będą działać maksymalnie trzy dni. Pogotowie zimowe Wód Polskich trwa minimum do końca marca.