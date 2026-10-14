Rosja szykuje się do konfrontacji z Polską? Ekspert nie ma złudzeń: Oczywisty scenariusz

RMF24

To jest oczywisty scenariusz, nad którym Rosjanie pracują. Przygotowujemy się na to. Finlandia, państwa bałtyckie i zachodni sojusznicy też się przygotowują na scenariusz kontrolowanej eskalacji ze strony rosyjskiej” – powiedział w Radiu RMF24 były ambasador Polski na Łotwie i w Armenii Jerzy Marek Nowakowski, odnosząc się do zagrożenia potencjalnej konfrontacji z Rosją. Dyplomata komentując doniesienia strony ukraińskiej o 400 agentach Kremla rozsianych po Europie stwierdził, że „to jest optymistyczna wiedza”.

Służba Wywiadu Zewnętrznego Ukrainy (SZRU) poinformowała, że Rosja szykuje się do konfliktu zbrojnego z Polską i kontrolowanego kryzysu we wschodniej części NATO. Ponadto szacują, że w Europie działa blisko 400 rosyjskich agentów. Sprawy nie wyglądają dobrze dla Ukrainy - Donald Trump grozi jej odcięciem danych wywiadowczych.

Dodatkowo amerykański przywódca w ostatnich dniach zawarł porozumienie w sprawie dostaw 5 mln ton rosyjskiego diesla na rynek w światowy.

Trump przeprowadził „bardzo udaną” rozmowę z Putinem. Oto co ustalili Rosja dostarczy niemal 2 mln ton oleju napędowego na rynek amerykański i światowy do końca roku – wynika z ustaleń poczynionych podczas rozmowy prezydenta USA Donalda Trumpa i prezydenta Rosji Władimira Putina. Zdaniem amerykańskiego przywódcy,…

„Ta zima może być przełomowa”

Prowadzący Piotr Salak zauważa, że doniesienia o planowanym kolejnym konflikcie ze strony Rosji pojawiają się w momencie problemów na linii Waszyngton-Kijów. Stany Zjednoczone grożą Ukrainie odcięciem m.in. danych wywiadowczych.

Ukraińcy alarmują, ponieważ są w sytuacji trudnej. Ta zima może być przełomowa. Ukraina i my też wolelibyśmy, żeby ten przełom nie był na korzyść Rosji - tłumaczy były ambasador RP w Łotwie i Armenii.

Rosja rozważa scenariusz bezpośredniego konfliktu z Polską. "Przygotowujemy się na to" Czas: 06:11

Jak podaje SZRU, Kreml opracowuje scenariusze bezpośredniego konfliktu zbrojnego z Polską i państwami bałtyckimi. Według ukraińskich ocen Rosja planuje konfrontację z Europą do 2045 roku.

To jest oczywisty scenariusz, nad którym Rosjanie pracują. Przygotowujemy się na to. Finlandia, państwa bałtyckie i zachodni sojusznicy też się przygotowują na scenariusz kontrolowanej eskalacji ze strony rosyjskiej – ocenił.

Ukraina dodatkowo poinformowała, że w całej Europie może znajdować się nawet 400 rosyjskich agentów. To bardzo optymistyczna wiedza. Ja myślałem, że jest ich 4 tysiące – stwierdził Jerzy Marek Nowakowski.

Problemy za sprawą oleju napędowego z Rosji?

11 października Donald Trump zawarł porozumienie z Putinem dotyczące dostaw rosyjskiego oleju napędowego. Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych wydał tymczasową licencję umożliwiającą dostawę niemal 5 mln ton paliwa na rynek amerykański i światowy. To jest więcej niż niepokojące, to bardzo zła wiadomość – komentuje ambasador.

Gość Radia RMF24 zauważa także, że Trump stawia interesy Ameryki na pierwszym miejscu. Twierdzi, że dla niego sojusz z Putinem zapewniający dostawy ropy naftowej jest ważniejszy niż bezpieczeństwo sojuszników Ameryki. Amerykanie mówią prawdę, że Europejczycy na różne sposoby kupują rosyjski gaz. Mówi się, że hipokryzja to jest hołd składany przez zbrodnię cnocie. Amerykanie powiedzieli wprost, że robienie interesów z Putinem jest okej – podkreślił.

„Spieszmy się kochać Trumpa”

Dyplomata zaznacza, że Europa musi zabiegać o dobre stosunki z Ameryką, żeby nie mierzyć się z podobnymi konsekwencjami jak Ukraina. Myślenie izolacjonistyczne w Stanach jest w tej chwili bardzo silne. Spieszmy się kochać Trumpa, bo jego następcy będą jeszcze gorsi - zauważa gość Radia RMF24.

Publicysta stwierdza, że myślenie młodego pokolenia amerykańskich polityków cały czas ewoluuje i może zmierzać w złą stronę. Oni uważają, że muszą zreformować kraj, opanować sytuację w regionach zbliżonych do Ameryki i rywalizować z Chinami. Europa na mapie priorytetów amerykańskich jest daleko – podsumował Jerzy Marek Nowakowski.

Oprac. Magdalena Pabisek