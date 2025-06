Najwcześniej w styczniu zaczną działać nowe centra zdrowia psychicznego - takie informacje dziennikarz RMF FM otrzymał w Ministerstwie Zdrowia. Teraz w całym kraju jest 117 takich placówek. Dostęp do nich ma nieco ponad połowa (52 procent) polskiej populacji. Tym tematem dzisiaj zajmie się sejmowa podkomisja do spraw zdrowia psychicznego.

Kiedy nowe centra zdrowia psychicznego? / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W listopadzie pracę zaczął ministerialny zespół, który ma przygotować strategię dla rozwoju centrów zdrowia psychicznego. Przygotowanie przepisów w tej sprawie ma zająć kolejne miesiące. Najnowszy pomysł jest taki, by centra tworzyć tam, gdzie teraz działają funkcjonujące w mniejszym zakresie poradnie zdrowia psychicznego. Takich placówek w całym kraju jest około siedmiuset.

Na to uwagę zwraca przedstawiciel ministerialnego zespołu, był dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, psychiatra profesor Janusz Heitzman. To jest potencjał, który trzeba wykorzystać, ale trzeba myśleć, czy poradnie mają wystarczające wsparcie infrastrukturalne, lokalowe. Musimy dać im środki, by stworzyli opiekę na oddziale dziennym, punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny - komentuje w rozmowie z RMF FM prof. Heitzman.

Centra zdrowia psychicznego są tak ważne dla pacjentów, bo zapewniają szybką pomoc. Tam wsparcie można otrzymać najpóźniej w ciągu 72 godzin od chwili, gdy ktoś przyjdzie do punktu zgłoszeniowego.

Ministerstwo Zdrowia po raz kolejny przedłużyło pilotaż centrów zdrowia psychicznego. Aktualny pilotaż miał skończyć się w czerwcu. Tymczasem potrwa co najmniej do końca grudnia. Powodem jest właśnie brak gotowych rozwiązań prawnych, które pozwolą rozwijać te placówki. Jest to najdłuższy pilotaż w polskim systemie ochrony zdrowia. Rozpoczął się w 2018 roku.