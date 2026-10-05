Rewolucja na chodnikach: Rząd szykuje bat na użytkowników hulajnóg

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Hulajnogi elektryczne po wypożyczeniu będzie można zostawić jedynie w wyznaczonej do tego strefie – zapowiedział w poniedziałek wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Resort planuje również zaostrzyć przepisy dotyczące m.in. usuwania blokady maksymalnej prędkości hulajnóg, a służby mają otrzymać tzw. hamownie do weryfikowania sprzętu. Resort zapowiedział też zmiany dotyczące rowerzystów i kart rowerowych.

„Rozmawiamy o uporządkowaniu tego systemu”

Ministerstwo Infrastruktury chce, aby pozostawienie hulajnogi elektrycznej po wypożyczeniu było możliwe wyłącznie w specjalnych strefach. Wiceszef resortu Stanisław Bukowiec zwrócił również uwagę, że wypożyczone hulajnogi bardzo często są obecnie porzucane na chodnikach, stwarzając niebezpieczeństwo dla pieszych.

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Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w tej sprawie, wiceminister usłyszał pytanie, dlaczego ministerstwo nie da samorządom uprawnień do zakazania korzystania z hulajnóg elektrycznych. Wiceminister w odpowiedzi podkreślił, że obecnie „rozmawiamy o uporządkowaniu tego systemu”.

Zobaczymy, jak to będzie działało, jak to zafunkcjonuje w rzeczywistości. Jeżeli oczywiście ten system się nie poprawi, będzie nadal niebezpiecznie na polskich chodnikach, być może trzeba dać takie instrumenty, ale tutaj decyzja będzie (…) w rękach samorządowców, bo takie są zasady – powiedział.

W grę ma wchodzić nawet konfiskata sprzętu

Ponadto Transportowy Dozór Techniczny ma nadzorować rynek wszelkich pojazdów tego typu, które są sprowadzane do Polski. Zdaniem wiceministra, często nie spełniają one podstawowych warunków, które są konieczne, aby można było się nimi poruszać po polskich drogach.

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Chcemy doprowadzić do sytuacji, że tego typu pojazdy, które nie będą spełniać tych wymogów, będą zatrzymywane, konfiskowane – zapowiedział wiceminister Bukowiec.

Jak dodał, również sprzedawca czy dystrybutor sprzętu, który nie spełni wymogów, będzie musiał się liczyć z sankcjami zarówno prawnymi, jak i finansowymi.

Służby mają otrzymać nowy sprzęt

Wiceminister podkreślił również, że zmiany w prawie umożliwią wyposażenie policji i straży miejskiej w tzw. hamownie. To urządzenia, za pomocą których funkcjonariusze będą mogli weryfikować, z jaką prędkością dana hulajnoga może jechać, czy jej użytkownik ściągnął tzw. blokadę oraz, czy zmieniał parametry urządzenia.

W takich sytuacjach będą zarówno sankcje finansowe, jak i sankcje prawne związane z zajęciem takiego urządzenia – dodał wiceszef resortu infrastruktury.

Planowane zmiany ws. rowerzystów

Wiceminister przedstawił również planowane zmiany dotyczące rowerzystów i kart rowerowych.

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Tymczasem ministerstwo chce, aby młoda osoba jeżdżąca na rowerze pod opieką rodzica, do czasu uzyskania karty rowerowej mogła również poruszać się po ścieżkach rowerowych – pod opieką osoby dorosłej.

Zmieniony również ma być limit wiekowy dla możliwości uzyskania karty rowerowej – z obecnych 10-18 lat do 9-14 lat. Ponadto dokument ma być dostępny w aplikacji mObywatel.

Rowerem po chodniku? Oto co proponuje resort

Kolejną zmianą, którą proponujemy, jest zmiana polegająca na tym, aby dziecko, uczeń, który będzie chciał dojeżdżać rowerem np. do szkoły, mógł to czynić w szczególnych przypadkach również po drogach dla pieszych – powiedział wiceminister Bukowiec.

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Podkreślił, że taka młoda osoba, będzie musiała być pod opieką osoby w wieku co najmniej 16 lat, a nie jak do tej pory, osoby pełnoletniej.

Drogą dla pieszych mają również móc jeździć rodzice, którzy przewożą dziecko np. w foteliku.

Takie rodziny będą mogły korzystać z dróg publicznych, jeżeli nie ma ścieżki rowerowej, czy nie ma drogi dla pieszych – dodał wiceszef resortu.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Wiceminister Bukowiec podkreślił, że projekt w sprawie tych zmian jest obecnie kierowany do konsultacji międzyresortowych i społecznych.

Myślę, że jesienią tego roku powinien przejść ścieżkę legislacyjną. Do końca roku mam nadzieję, że te przepisy będą przyjęte i wejdą w życie – dodał.