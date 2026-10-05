Wypadek autobusu 186 w Warszawie: Kierowca usłyszał zarzuty

RMF24

Kierowca miejskiego autobusu 186, który 5 lipca w Warszawie wjechał do przejścia podziemnego przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich, usłyszał zarzuty - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Czesław Ś. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Wobec podejrzanego zastosowano dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju.

Autobus zderzył się z tramwajem i uszkodził samochody

Do wypadku doszło 5 lipca około godziny 18. Autobus linii 186, należący do Miejskich Zakładów Autobusowych, najpierw zderzył się z tramwajem, następnie pojechał ulicą Grójecką w kierunku Ronda Zesłańców Syberyjskich, uszkadzając po drodze siedem samochodów. Ostatecznie wjechał do przejścia podziemnego, spychając do niego również jedno z aut.

W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało sześć osób. Dwie z nich, w tym jedna nieletnia, trafiły do szpitala. Kierowcą autobusu był 58-letni Polak. Jak informowała policja, mężczyzna był trzeźwy. Badanie na obecność narkotyków również dało wynik negatywny.

Prokuratura przedstawiła kierowcy zarzuty

Sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota. Śledczy przeprowadzili szereg czynności, w tym uzyskali opinie dotyczące stanu technicznego autobusu oraz rekonstrukcji wypadku.

Przeprowadzono także badania toksykologiczne i przeanalizowano nagrania z monitoringu, w tym zapis z kamer znajdujących się w autobusie.

Analiza dotychczas zgromadzonego materiału dowodowego pozwoliła na sporządzenie postanowienia o przedstawieniu zarzutów kierowcy autobusu - przekazał prokurator Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

W piątek Czesław Ś. usłyszał zarzuty, m.in. sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym oraz spowodowania wypadku. Jak przekazała prokuratura, w toku postępowania ustalono dotychczas 15 osób pokrzywdzonych.

Kierowca nie przyznał się do winy

Podejrzany nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Odmówił również składania wyjaśnień. Prokurator zastosował wobec niego dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju, połączony z zatrzymaniem paszportu.

Prokuratura wskazuje, że konieczne jest jeszcze przeprowadzenie jednorazowego badania sądowo-psychiatrycznego podejrzanego oraz uzyskanie uzupełniającej opinii toksykologicznej. Dopiero po wykonaniu tych czynności śledczy będą mogli podjąć kolejne decyzje w sprawie.