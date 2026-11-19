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Marek Tejchman, z Polsat News i Radia RMF24, jest wśród trzech dziennikarzy nominowanych do Grand Press Economy 2026. To nagroda przyznawana za profesjonalizm oraz rzetelną i obiektywną prezentację tematów ekonomicznych. Jej laureata poznamy podczas uroczystej gali 7 grudnia.

Grand Press Economy to nagroda przyznawana dziennikarzom wyróżniającym się profesjonalizmem, rzetelną i obiektywną prezentacją tematów ekonomicznych oraz wysokością jakością publikowanych materiałów.

W tym roku do Grand Press Economy jednym z trzech nominowany jest Marek Tejchman, dziennikarz Polsat News i internetowego Radio RMF24. Nasz redakcyjny kolega nominowany został za kompetentne prowadzenie rozmów z politykami o gospodarce, zadawanie najważniejszych pytań i domaganie się konkretnych odpowiedzi. Prostym językiem pokazuje milionom widzów i słuchaczy, jak decyzja gospodarcze przekładają się na ich codzienne życie.

Marek Tejchman prowadzi w Radiu RMF24 program „Gospodarczy Tydzień”. Razem ze swoimi gośćmi, którymi są eksperci od ekonomii, przygląda się i komentuje najważniejsze wydarzenia ze świata gospodarki. Zwraca uwagę i tłumaczy, jak różne zawiłe wskaźniki i liczby decydują o naszych codziennych wydatkach.

Czy Polska jest skazana na katastrofę finansów publicznych? Jak chronić oszczędności? Czy to koniec złotej ery AI? To tylko wybrane tematy, które Marek Tejchman poruszał ze swoimi gośćmi w ostatnich tygodniach. Wśród nich byli m.in. dr Sławomir Dudek, Piotr Kuczyński, prof. Ludwik Kotecki, Paweł Borys czy Marta Petka-Zagajewska.

Programu można posłuchać w Radiu RMF24 w każdy czwartek między 16:00 a 18:00 i oglądać na kanale RMF24 na YouTube.

Pozostali nominowani do Grand Press Economy 2026 to: Konrad Krasuski z Bloomberga i Ignacy Morawski z „Pulsu Biznesu”.

Laureata Grand Press Economy 2026 poznamy podczas uroczystej gali 30. edycji konkursu Grand Press, która odbędzie się 7 grudnia w Warszawie.