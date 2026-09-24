Pożar stacji bazowej Starlinków na Mazowszu. Ustalenia RMF FM

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W środę wieczorem na terenie naziemnej stacji bazowej satelitarnej łączności Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu pojawił się ogień. To infrastruktura pozwalająca na łączność internetową naszemu regionowi Europy - m.in. Ukrainie. Strażacy twierdzą, że to było podpalenie - ustalił reporter RMF FM Krzysztof Zasada.

W środę późnym wieczorem na numer alarmowy zadzwonił właściciel posesji, na której umieszczono elementy infrastruktury łącznościowej. Zgłosił, że doszło do pożaru anten. Uszkodzony został także agregat prądotwórczy. Na miejsce przyjechali strażacy. Udało im się ugasić ogień.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że mogło dojść do podpalenia rozdzielni. Drugi scenariusz, który trzeba brać pod uwagę, to zwarcie instalacji elektrycznej.

Stacja bazowa satelitarnej łączności Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu (fot. Krzysztof Zasada) / RMF FM

Na miejsce wezwano policjantów oddziałów prewencji oraz funkcjonariuszy z komendy wojewódzkiej. O incydencie powiadomiono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralne Biuro Śledcze Policji.

Naziemna baza w Woli Krobowskiej wraz z podobną bazą koło Kowna na Litwie zapewnia dostęp do internetu dużej części Europy Środkowo-Wschodniej.

Jak relacjonuje obecny na miejscu reporter RMF FM Krzysztof Zasada, na terenie stacji bazowej znajduje się kilkanaście białych anten w kształcie kul o średnicy ok. 2 metrów. Teren jest otoczony blaszanym płotem.

Policyjni technicy wciąż zabezpieczają ślady na miejscu pożaru. Wioska jest też patrolowana przez funkcjonariuszy prewencji.