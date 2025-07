Polska z rekordowym wsparciem finansowym od Stanów Zjednoczonych. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał umowę gwarantującą Polsce kredyt w wysokości 4 miliardów dolarów. Środki te mają zostać przeznaczone na modernizację polskiej armii oraz wzmocnienie bezpieczeństwa kraju.

Zgodnie z podpisaną umową, Polska otrzyma gwarancję kredytową w wysokości 4 miliardów dolarów. Środki te zostaną przeznaczone przede wszystkim na częściową spłatę już zawartych kontraktów z USA na dostawy nowoczesnego sprzętu wojskowego. To kolejny krok w kierunku unowocześnienia polskich sił zbrojnych, które w ostatnich latach przechodzą dynamiczną transformację.

Szef MON podczas piątkowej uroczystości mówił, że podpisanie umowy to potwierdzenie najsilniejszego w historii sojuszu polsko-amerykańskiego. - Jesteśmy gotowi zagospodarować te pieniądze jak najlepiej na transformację polskiej armii i wzmacnianie bezpieczeństwa Polski - powiedział. Kosiniak-Kamysz stwierdził, że Polska jest "dobrym przykładem dla innych państw w Europie, jeżeli chodzi o wydatkowanie pieniędzy na bezpieczeństwo" i buduje "silną armię, gotową na najnowsze wyzwania".

Jesteśmy z tego bardzo dumni, jesteśmy bardzo wdzięczni, jesteśmy gotowi spożytkować te pieniądze najlepiej jak potrafimy - mówił minister obrony. Dla transformacji, modernizacji polskiej armii, dla budowy najsilniejszych zdolności obronnych w Europie, do budowy siły Polski, siły sojuszu, do ochrony naszych granic, do bronienia naszych wartości, do ochrony cywilizacji zachodu, której jesteśmy częścią nieprzerwanie od tysiąca lat - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Wicepremier podkreślił, że Polska jest największym beneficjentem programu Foreign Miltiary Financing. Nie ma drugiego takiego państwa na świecie, to znaczy, że ta przyjaźń jest autentyczna i potwierdzana przez fakty i przez dowody - zaznaczył.



Kosiniak-Kamysz odwołał się też do ostatnich słów naczelnego dowódcy sił NATO w Europie gen. Alexusa Grynkewicha, który uważa, że USA i Unia Europejska mają półtora roku na przygotowanie się do potencjalnego globalnego konfliktu zbrojnego z Chinami i Rosją, a rok 2027 może być rokiem kryzysowym. Mamy coraz mniej czasu, musimy go bardzo dobrze spożytkować, dlatego kupujemy najlepszy sprzęt - podkreślił. Przypomniał także, że do Polski dotarły już amerykańskie śmigłowce bojowe Apache, a Polscy piloci szkolą się już na polskich, wyprodukowanych w Stanach myśliwcach F-35.

W uroczystości brał również udział podsekretarz stanu ds. kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego USA Brent Christensen. To jest jeszcze kolejny krok w naszym zobowiązaniu do podtrzymywania pokoju i współpracy w tym zakresie - mówił sekretarz. Dodał, że Polska w ciągu ostatnich trzech lat otrzymała z programu FMF ponad 15 mld dolarów.

Polska jest nie tylko zaufanym partnerem, ale także państwem frontowym. W czasach rozwijających się zagrożeń Polska wykazała się niezłomnością, a także przywództwem i wizją - powiedział. Christensen.

Reprezentująca zarządzający Funduszem Wsparcia Sił Zbrojnych Bank Gospodarstwa Krajowego Marta Postuła podkreśliła, że gwarancja kredytowa to "duża oszczędność z perspektywy spojrzenia na możliwość finansowania i pozyskania tego kapitału na innych rynkach poza rynkiem amerykańskim".

Polska liderem w Europie w wydatkach na bezpieczeństwo

Minister Kosiniak-Kamysz podkreślił, że podpisanie umowy jest nie tylko potwierdzeniem silnych relacji z USA, ale także dowodem na to, że Polska staje się wzorem dla innych państw europejskich w zakresie inwestowania w bezpieczeństwo. Jesteśmy dobrym przykładem dla innych państw w Europie, jeżeli chodzi o wydatkowanie pieniędzy na bezpieczeństwo - zaznaczył szef MON. Dodał również, że Polska buduje silną armię, gotową sprostać najnowszym wyzwaniom stojącym przed współczesnym światem.

Środki pozyskane dzięki amerykańskiej gwarancji kredytowej zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnego uzbrojenia, systemów obronnych oraz wyposażenia, które mają zapewnić Polsce bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. Część funduszy zostanie wykorzystana na spłatę już zawartych kontraktów, co pozwoli na dalsze inwestycje w rozwój polskiej armii.

Foreign Military Financing - co to za program?

Program Foreign Military Financing, w ramach którego przyznano Polsce gwarancję, to inicjatywa Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych. Zakłada ona udzielanie pożyczek i grantów sojusznikom oraz partnerom USA na zakup amerykańskiego uzbrojenia i wyposażenia wojskowego.

W kwietniu bieżącego roku Kongres Stanów Zjednoczonych zwiększył dostępne środki w ramach FMF do 6,7 miliarda dolarów, co pozwoliło na rozszerzenie wsparcia dla sojuszników NATO, w tym Polski.