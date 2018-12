Warszawski ratusz będzie żądać od wojewody mazowieckiego, by zapłacił za zamieszanie z nazwami ulic i zmianę tabliczek w związku z dekomunizacją. W piątek Naczelny Sąd Administracyjny ostatecznie uchylił wszystkie decyzje wojewody. Wracają więc nazwy 44 ulic sprzed dekomunizacji.

Tablica z nazwą ulicy Lecha Kaczyńskiego w Warszawie / Jacek Turczyk / PAP

Władze Warszawy chcą wystawić wojewodzie rachunek za co najmniej 600 tysięcy złotych, ale żądania będą na pewno większe.

Zarząd dróg miejskich postanowił zsumować koszty dekomunizacji z początku roku - to 450 tysięcy złotych. Dodatkowo teraz nie wszystkie zdjęte tabliczki nadają się ponownie do użytku - to kolejne koszty w wysokości 200 tysięcy złotych, a dojdą jeszcze nazwy przystanków.



Zarządzenie zastępcze zostało wydane z naruszaniem prawa. Ja nie widzę takiej możliwości, żeby warszawiacy płacili 600 czy 700 tysięcy za te zmiany -

mówi dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski.



Wojewoda odpowiada, że z płatnością poczeka na kolejną decyzję sądu i dodaje, że kosztów można uniknąć, zostawiając obecne nazwy. Wystarczy, jak mówi, decyzja radnych: Czy trzeba to wszystko robić. Tę żabę trzeba ponownie jeść.

Prezydent stolicy ucina jednak jednak sprawę: Powinien być powrót do stanu poprzedniego - podkreśla Rafał Trzaskowski.

Stare nazwy mają ulic wrócić do końca stycznia.

Przypomnijmy, że Naczelny Sąd Administracyjny wyrzucił do kosza kilkadziesiąt decyzji zastępczych wojewody, który w listopadzie zeszłego roku zmienił nazwy ponad 40 ulic w stolicy. Najgłośniejszą zmianą było przemianowanie Alei Gwardii Ludowej na ulicę Lecha Kaczyńskiego. Patronami warszawskich ulic ponownie będą Hanka Sawicka, Leon Kruczkowski czy Wincenty Rzymowski.