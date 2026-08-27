Radosław Piesiewicz zatrzymany. Żurek o zabezpieczeniu 100 mln złotych

RMF24

Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został w czwartek zatrzymany w związku z aferą Zondacrypto. „Jesteśmy w trakcie zabezpieczania środków na poczet przyszłych odszkodowań, obecnie to ponad 100 mln zł” - przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, informując o działaniach prokuratury w sprawie afery.

W czwartek policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali prezesa PKOl Radosława Piesiewicza - potwierdził prokurator generalny Waldemar Żurek.

Czynności ws. zatrzymania prezesa PKOl prowadzi śląski wydział Prokuratury Krajowej.

Żurek o „radykalnym przełomie”

Na konferencji prasowej krótko po południu Żurek przekazał informacje dotyczące przebiegu ostatnich działań prokuratury ws. giełdy kryptowalut Zondacrypto.

Jednym z celów, które się udaje, jest zabezpieczenie środków. (...) Mam nadzieję, że tu będzie radykalny przełom, pokażemy zupełnie nowe działanie prokuratury - powiedział Żurek. Zaznaczył, że do tej pory, gdy upadały piramidy finansowe, do poszkodowanych nie wracały pieniądze.

„Obecnie to ponad 100 mln zł”

Dopytywany, o jakie kwoty chodzi, Żurek powiedział: Jesteśmy w trakcie zabezpieczania środków na poczet przyszłych odszkodowań, obecnie to ponad 100 mln zł.

Zaznaczył, że jest to kwota zbliżona do tej, które pojawiały się w roszczeniach składanych w śledztwie przez poszkodowanych w prokuraturze.

Radosław Piesiewicz zatrzymany. „Symbol skrajnego zepsucia” Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został zatrzymany w związku z głośną sprawą Zondacrypto - upadłej giełdy kryptowalut. Komentując tę informację szef resortu spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński nazwał go „symbolem skrajnego…

Śledztwo w sprawie Zondacrypto

3 sierpnia śledztwo w sprawie Zondacrypto zostało połączone z postępowaniem w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej, związanym z zaginięciem założyciela giełdy Sylwestra Suszka. Suszek zaginął w 2022 r.

Połączone śledztwo prowadzi obecnie śląski wydział PK.