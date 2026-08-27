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Radosław Piesiewicz zatrzymany. Żurek o zabezpieczeniu 100 mln złotych

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 27 sierpnia (13:37)

Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został w czwartek zatrzymany w związku z aferą Zondacrypto. „Jesteśmy w trakcie zabezpieczania środków na poczet przyszłych odszkodowań, obecnie to ponad 100 mln zł” - przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, informując o działaniach prokuratury w sprawie afery.

Radosław Piesiewicz zatrzymany. Żurek o zabezpieczeniu 100 mln złotych
Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, fot. Paweł Supernak /PAP
  • Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został zatrzymany.
  • Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował o zabezpieczeniu ponad 100 mln zł na poczet przyszłych odszkodowań.
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W czwartek policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali prezesa PKOl Radosława Piesiewicza - potwierdził prokurator generalny Waldemar Żurek. 

Czynności ws. zatrzymania prezesa PKOl prowadzi śląski wydział Prokuratury Krajowej.

Żurek o „radykalnym przełomie”

Na konferencji prasowej krótko po południu Żurek przekazał informacje dotyczące przebiegu ostatnich działań prokuratury ws. giełdy kryptowalut Zondacrypto.

Jednym z celów, które się udaje, jest zabezpieczenie środków. (...) Mam nadzieję, że tu będzie radykalny przełom, pokażemy zupełnie nowe działanie prokuratury - powiedział Żurek. Zaznaczył, że do tej pory, gdy upadały piramidy finansowe, do poszkodowanych nie wracały pieniądze.

„Obecnie to ponad 100 mln zł”

Dopytywany, o jakie kwoty chodzi, Żurek powiedział: Jesteśmy w trakcie zabezpieczania środków na poczet przyszłych odszkodowań, obecnie to ponad 100 mln zł.

Zaznaczył, że jest to kwota zbliżona do tej, które pojawiały się w roszczeniach składanych w śledztwie przez poszkodowanych w prokuraturze.

Śledztwo w sprawie Zondacrypto

3 sierpnia śledztwo w sprawie Zondacrypto zostało połączone z postępowaniem w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej, związanym z zaginięciem założyciela giełdy Sylwestra Suszka. Suszek zaginął w 2022 r. 

Połączone śledztwo prowadzi obecnie śląski wydział PK.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Waldemar Żurek Radosław Piesiewicz zondacrypto
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