Radosław Piesiewicz zatrzymany. Żurek o zabezpieczeniu 100 mln złotych

W czwartek policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali prezesa PKOl Radosława Piesiewicza - potwierdził prokurator generalny Waldemar Żurek.
Czynności ws. zatrzymania prezesa PKOl prowadzi śląski wydział Prokuratury Krajowej.
Żurek o „radykalnym przełomie”
Na konferencji prasowej krótko po południu Żurek przekazał informacje dotyczące przebiegu ostatnich działań prokuratury ws. giełdy kryptowalut Zondacrypto.
Jednym z celów, które się udaje, jest zabezpieczenie środków. (...) Mam nadzieję, że tu będzie radykalny przełom, pokażemy zupełnie nowe działanie prokuratury - powiedział Żurek. Zaznaczył, że do tej pory, gdy upadały piramidy finansowe, do poszkodowanych nie wracały pieniądze.
„Obecnie to ponad 100 mln zł”
Dopytywany, o jakie kwoty chodzi, Żurek powiedział: Jesteśmy w trakcie zabezpieczania środków na poczet przyszłych odszkodowań, obecnie to ponad 100 mln zł.
Zaznaczył, że jest to kwota zbliżona do tej, które pojawiały się w roszczeniach składanych w śledztwie przez poszkodowanych w prokuraturze.
Śledztwo w sprawie Zondacrypto
3 sierpnia śledztwo w sprawie Zondacrypto zostało połączone z postępowaniem w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej, związanym z zaginięciem założyciela giełdy Sylwestra Suszka. Suszek zaginął w 2022 r.
Połączone śledztwo prowadzi obecnie śląski wydział PK.