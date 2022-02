Do 3 lat więzienia grozi 24-latkowi z Gdyni, który zorganizował makabryczną sondę na TikToku. Mężczyzna zachęcał internautów do wskazywania - prezydent którego polskiego miasta powinien zginąć w czasie tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nawiązał w ten sposób do zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza dokonanego przez Stefana W. w czasie miejskiego finału WOŚP w 2019 r.

REKLAMA