RMF24

Od 22 do 26 listopada obchodzimy Dni Honorowego Krwiodawstwa i z tej okazji warto przyglądnąć się jakie przywileje czekają na krwiodawców w 2027 roku. Od 1 stycznia honorowi dawcy krwi w Polsce będą mogli korzystać z podwójnej ulgi podatkowej. To efekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która została podpisana przez prezydenta. Zmiany mają nie tylko zwiększyć motywację do oddawania krwi, ale również poprawić bezpieczeństwo zdrowotne obywateli.

Podwójna ulga podatkowa dla honorowych dawców krwi

Nowelizacja ustawy z 22 października 2026 roku wprowadza istotne zmiany dla wszystkich, którzy regularnie oddają krew lub jej składniki. Od 2027 roku kwota stosowana do obliczania wartości darowizny przekazanej na cele krwiodawstwa wzrośnie z 130 zł do 260 zł za każdy litr oddanej krwi. Oznacza to, że honorowi dawcy będą mogli odliczyć od podatku dwa razy więcej niż dotychczas.

Warto podkreślić, że 260 zł za litr nie jest wynagrodzeniem wypłacanym dawcy, lecz kwotą wykorzystywaną do ustalenia wartości darowizny na potrzeby rozliczenia podatkowego. Odliczenie to można uwzględnić zarówno przy rozliczaniu dochodu opodatkowanego według skali podatkowej, jak i przychodu opodatkowanego ryczałtem.

Limity i zasady rozliczania ulgi

Choć nowa ulga podatkowa jest znacząco wyższa, obowiązują pewne ograniczenia. Łączna kwota odliczenia darowizn, w tym na cele krwiodawstwa, nie może przekroczyć 6 procent rocznego dochodu (lub przychodu w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego). Podstawą do ustalenia ilości oddanej krwi lub jej składników jest zaświadczenie wydane przez jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi.

Podwyższenie kwoty odliczenia ma być formą wsparcia dla honorowych dawców krwi i zachętą do oddawania większej ilości krwi oraz jej składników. Według projektodawców, rozwiązanie to może przyczynić się do zwiększenia liczby honorowych dawców, a w konsekwencji poprawić bezpieczeństwo zdrowotne obywateli.

Podwyższona ulga podatkowa dla honorowych dawców krwi zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku.

Przywileje dla honorowych dawców krwi

Honorowi dawcy krwi mogą liczyć na szereg przywilejów, które mają ułatwić im codzienne funkcjonowanie i zrekompensować poświęcony czas oraz wysiłek. Osoby, które bezpłatnie oddały krew i zostały zarejestrowane w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, otrzymują tytuł „Honorowego Dawcy Krwi”. Przysługują im m.in.:

Zwolnienie od pracy w dniu oddania krwi oraz w dniu następnym, a także na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi.

Zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy.

Zwrot kosztów przejazdu do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, zgodnie z przepisami dotyczącymi podróży służbowych.

Posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników o wartości kalorycznej 4 500 kalorii.

Dla dawców rzadkich grup krwi oraz osób poddanych specjalnym zabiegom przed pobraniem, przewidziany jest dodatkowy ekwiwalent pieniężny.

Możliwość odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa w danym roku podatkowym.

Z kolei kobiety, które oddały co najmniej 5 litrów krwi, oraz mężczyźni, którzy oddali co najmniej 6 litrów, mogą otrzymać tytuł i odznakę „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”. Osoby te zyskują dodatkowe przywileje, takie jak:

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych w aptekach.

Bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazami leków podstawowych i uzupełniających, do wysokości limitu ceny.

Dla osób, które oddały aż 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych składników, przewidziana jest wyjątkowa odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.