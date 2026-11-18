Z komunikatu opublikowanego po godz. 17 wynika, że Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego podjęło uchwały o zezwoleniu na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziów Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego oraz Bartłomieja Sochańskiego z wniosków Prokuratora Generalnego.
Zgromadzenie uchyliło immunitet Bogdana Święczkowskiego w czterech sprawach, Bartłomieja Sochańskiego - w jednej.
Zgromadzenie nie wyraziło natomiast zgody na złożony w tych sprawach wniosek o pozbawienie wolności sędziego przez zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.
W komunikacie czytamy, że zgromadzenie z urzędu zawiesiło sędziego Bogdana Święczkowskiego w wykonywaniu
czynności służbowych oraz obniżyło jego wynagrodzenie o 50 procent. Podobnie postąpiono w przypadku sędziego Bartłomieja Sochańskiego - jego wynagrodzenie obniżono o 25 procent.
Sędzia Anna Korwin-Piotrowska przedstawi dziś oświadczenie zawierające istotne elementy uzasadnienia uchwał.
Prokuratura może teraz stawiać zarzuty
Prokuratura będzie mogła teraz postawić obu sędziom zarzuty i prowadzić wobec nich postępowania karne.
W przypadku Bogdana Święczkowskiego chodzi między innymi o podejrzenie nieuprawnionego wykorzystania materiałów pozyskanych z systemu Pegasus i ujawnienia informacji niejawnych. Prokuratura zarzuca mu także przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. W przypadku Bartłomieja Sochańskiego chodzi o utrudnianie innym sędziom Trybunału wykonywania obowiązków służbowych.
„Trybunał Konstytucyjny zdecydował. Prokuratura może teraz stawiać zarzuty. Nikt nie stoi ponad prawem" - napisał na X szef Ministerstwa Sprawiedliwości, prokurator generalny Żurek, zamieszczając komunikat sędziów w swoim wpisie.
Trzy izby Sądu Najwyższego wydały oświadczenie, w którym twierdzą, że „orzeczeniem TK jest rozstrzygnięcie wydane przez skład złożony wyłącznie z osób, które po wyborze przez Sejm złożyły ślubowanie w obecności prezydenta”.
Sprawą zajmowały się trzy izby SN: Cywilna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.
Święczkowski: Nie było żadnego Zgromadzenia Ogólnego
W środę w rozmowie z Polsat News pod budynkiem TK Święczkowski był pytany o ocenę decyzji Zgromadzenia sędziów w TK, które uchyliło mu immunitet w czterech sprawach oraz nie zgodziło się na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt.
Nie było żadnego Zgromadzenia Ogólnego i nie zapadły żadne uchwały, więc w żadnym wypadku nie jestem zawieszony - oświadczył Święczkowski.
Odnosząc się do braku zgody na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt, Święczkowski podkreślił, że cieszy się z „otrzeźwienia ludzi, którzy uzurpują sobie bycie sędziami Trybunału Konstytucyjnego”.
Wnioski o uchylenie immunitetów
Wczoraj Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego zwołane przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską zajmowało się wnioskami o uchylenie immunitetów prezesowi TK Bogdanowi Święczkowskiemu i wiceprezesowi Bartłomiejowi Sochańskiemu. Niektóre z wniosków w sprawie Święczkowskiego obejmowały także wnioski o zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt.
Zgromadzenie rozpoczęło się we wtorek przed godz. 9 w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego. O godz. 12 planowano wysłuchanie Święczkowskiego i Sochańskiego w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Obaj nie pojawili się jednak w sądzie. Reprezentowali ich pełnomocnicy, którzy zgłosili szereg zastrzeżeń proceduralnych. Część dotycząca wysłuchania została zamknięta, a zgromadzenie wróciło do dalszych obrad w siedzibie TK.
Wieczorem we wtorek na stronie Trybunału Konstytucyjnego poinformowano, że „komunikat w przedmiocie wniosków Prokuratora Generalnego rozpoznawanych na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego sędziów Trybunału Konstytucyjnego 17 listopada 2026 r. będzie podany do publicznej wiadomości 18 listopada 2026 r.”
Kilka wniosków o uchylenie immunitetu Święczkowskiemu
W ciągu ostatnich tygodni szef Ministerstwa Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek skierował kilka wniosków o uchylenie immunitetu Święczkowskiemu. Niektóre z nich obejmują także wnioski o zgodę na zatrzymanie i tymczasowy areszt Święczkowskiego.
Wnioski odnoszą się między innymi do nieuprawnionego wykorzystania materiałów z kontroli operacyjnej i ujawnienia informacji niejawnych w ramach śledztwa dotyczącego systemu Pegasus. Chodzi o czas, gdy Święczkowski był prokuratorem krajowym (lata 2016-2022).
Ponadto prokuratura wnioskuje o zgodę na pociągnięcie Święczkowskiego do odpowiedzialności karnej ws. przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków poprzez uniemożliwianie sędziom TK wykonywania funkcji i naruszania ich praw pracowniczych oraz delegowania prokuratorów wbrew przepisom w czasie, gdy Święczkowski pełnił funkcję prokuratora krajowego.
Wnioski te zostały skierowane do TK 30 października. Stało się to po tym, jak przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów TK przekazali informację, że Anna Korwin-Piotrowska jako najstarszy stażem sędzia została kierującą Trybunałem Konstytucyjnym. Równocześnie wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa Święczkowskiego i wiceprezesa Sochańskiego.
Kolejny wniosek został skierowany zaś na początku listopada i dotyczył sprawy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku z zakupem przez Prokuraturę Krajową systemu Hermes.
W ostatni piątek Korwin-Piotrowska poinformowała o odmowie przyjęcia jednego z kilku wniosków w sprawie Święczkowskiego z powodów - jak podała - braków formalnych.
Prokurator generalny skierował też wniosek o uchylenie immunitetu Bartłomiejowi Sochańskiemu. Dotyczy on uniemożliwiania sędziom TK wykonywania obowiązków służbowych oraz naruszania ich praw pracowniczych.
W tym tygodniu także posiedzenia sądu dyscyplinarnego ws. Święczkowskiego i Sochańskiego
Wtorkowe zgromadzenie w TK było już trzecim zwołanym przez Annę Korwin-Piotrowską od 30 października.
Pierwsze - Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK - zwołano na 3 listopada. Wtedy też przyjęto uchwałę dotyczącą przyszłorocznego budżetu Trybunału i wylosowano rzeczników i sądy dyscyplinarne do sprawy zarządzonej przerwy w czynnościach sędziów Święczkowskiego i Sochańskiego.
Kolejne posiedzenie odbyło się 10 listopada. Uchwalono na nim zmiany w Regulaminie TK, które - jak argumentowano w uzasadnieniu - „wzmacniają rolę sędziów we współzarządzaniu sprawami istotnymi dla Trybunału”.
Z kolei czwartek 19 listopada i piątek 20 listopada to terminy posiedzeń sądu dyscyplinarnego w sprawie Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego. Te terminy pojawiły się w opublikowanym w poniedziałek na stronie Trybunału Konstytucyjnego komunikacie sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej.