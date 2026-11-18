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Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego zdecydowało w sprawie wniosków Prokuratora Generalnego o uchylenie immunitetów Bogdanowi Święczkowskiemu i Bartłomiejowi Sochańskiemu. Zgromadzenie zgodziło się na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziów TK. Nie wyraziło natomiast zgody na pozbawienie wolności. Opublikowano komunikat w tej sprawie.

Z komunikatu opublikowanego po godz. 17 wynika, że Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego podjęło uchwały o zezwoleniu na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziów Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego oraz Bartłomieja Sochańskiego z wniosków Prokuratora Generalnego.

Zgromadzenie uchyliło immunitet Bogdana Święczkowskiego w czterech sprawach, Bartłomieja Sochańskiego - w jednej.

Zgromadzenie nie wyraziło natomiast zgody na złożony w tych sprawach wniosek o pozbawienie wolności sędziego przez zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

W komunikacie czytamy, że zgromadzenie z urzędu zawiesiło sędziego Bogdana Święczkowskiego w wykonywaniu

czynności służbowych oraz obniżyło jego wynagrodzenie o 50 procent. Podobnie postąpiono w przypadku sędziego Bartłomieja Sochańskiego - jego wynagrodzenie obniżono o 25 procent.

Sędzia Anna Korwin-Piotrowska przedstawi dziś oświadczenie zawierające istotne elementy uzasadnienia uchwał.

Prokuratura może teraz stawiać zarzuty

Prokuratura będzie mogła teraz postawić obu sędziom zarzuty i prowadzić wobec nich postępowania karne.

W przypadku Bogdana Święczkowskiego chodzi między innymi o podejrzenie nieuprawnionego wykorzystania materiałów pozyskanych z systemu Pegasus i ujawnienia informacji niejawnych. Prokuratura zarzuca mu także przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. W przypadku Bartłomieja Sochańskiego chodzi o utrudnianie innym sędziom Trybunału wykonywania obowiązków służbowych.

„Trybunał Konstytucyjny zdecydował. Prokuratura może teraz stawiać zarzuty. Nikt nie stoi ponad prawem" - napisał na X szef Ministerstwa Sprawiedliwości, prokurator generalny Żurek, zamieszczając komunikat sędziów w swoim wpisie.

Trzy izby Sądu Najwyższego wydały oświadczenie, w którym twierdzą, że „orzeczeniem TK jest rozstrzygnięcie wydane przez skład złożony wyłącznie z osób, które po wyborze przez Sejm złożyły ślubowanie w obecności prezydenta”.

Sprawą zajmowały się trzy izby SN: Cywilna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

Święczkowski: Nie było żadnego Zgromadzenia Ogólnego

W środę w rozmowie z Polsat News pod budynkiem TK Święczkowski był pytany o ocenę decyzji Zgromadzenia sędziów w TK, które uchyliło mu immunitet w czterech sprawach oraz nie zgodziło się na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt.

Nie było żadnego Zgromadzenia Ogólnego i nie zapadły żadne uchwały, więc w żadnym wypadku nie jestem zawieszony - oświadczył Święczkowski.

Odnosząc się do braku zgody na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt, Święczkowski podkreślił, że cieszy się z „otrzeźwienia ludzi, którzy uzurpują sobie bycie sędziami Trybunału Konstytucyjnego”.

Wnioski o uchylenie immunitetów

Wczoraj Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego zwołane przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską zajmowało się wnioskami o uchylenie immunitetów prezesowi TK Bogdanowi Święczkowskiemu i wiceprezesowi Bartłomiejowi Sochańskiemu. Niektóre z wniosków w sprawie Święczkowskiego obejmowały także wnioski o zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt.

Zgromadzenie rozpoczęło się we wtorek przed godz. 9 w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego. O godz. 12 planowano wysłuchanie Święczkowskiego i Sochańskiego w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Obaj nie pojawili się jednak w sądzie. Reprezentowali ich pełnomocnicy, którzy zgłosili szereg zastrzeżeń proceduralnych. Część dotycząca wysłuchania została zamknięta, a zgromadzenie wróciło do dalszych obrad w siedzibie TK.

Wieczorem we wtorek na stronie Trybunału Konstytucyjnego poinformowano, że „komunikat w przedmiocie wniosków Prokuratora Generalnego rozpoznawanych na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego sędziów Trybunału Konstytucyjnego 17 listopada 2026 r. będzie podany do publicznej wiadomości 18 listopada 2026 r.”

Europejski trybunał zdecydował ws. Święczkowskiego. „Hipokryzja ma krótkie nogi” Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że Europejski Trybunał Praw Człowieka odmówił zastosowania tzw. środka tymczasowego w sprawie odsunięcia od czynności prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa…

Kilka wniosków o uchylenie immunitetu Święczkowskiemu

W ciągu ostatnich tygodni szef Ministerstwa Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek skierował kilka wniosków o uchylenie immunitetu Święczkowskiemu. Niektóre z nich obejmują także wnioski o zgodę na zatrzymanie i tymczasowy areszt Święczkowskiego.

Wnioski odnoszą się między innymi do nieuprawnionego wykorzystania materiałów z kontroli operacyjnej i ujawnienia informacji niejawnych w ramach śledztwa dotyczącego systemu Pegasus. Chodzi o czas, gdy Święczkowski był prokuratorem krajowym (lata 2016-2022).

Ponadto prokuratura wnioskuje o zgodę na pociągnięcie Święczkowskiego do odpowiedzialności karnej ws. przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków poprzez uniemożliwianie sędziom TK wykonywania funkcji i naruszania ich praw pracowniczych oraz delegowania prokuratorów wbrew przepisom w czasie, gdy Święczkowski pełnił funkcję prokuratora krajowego.

Wnioski te zostały skierowane do TK 30 października. Stało się to po tym, jak przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów TK przekazali informację, że Anna Korwin-Piotrowska jako najstarszy stażem sędzia została kierującą Trybunałem Konstytucyjnym. Równocześnie wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa Święczkowskiego i wiceprezesa Sochańskiego.

Kolejny wniosek został skierowany zaś na początku listopada i dotyczył sprawy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku z zakupem przez Prokuraturę Krajową systemu Hermes.

W ostatni piątek Korwin-Piotrowska poinformowała o odmowie przyjęcia jednego z kilku wniosków w sprawie Święczkowskiego z powodów - jak podała - braków formalnych.

Prokurator generalny skierował też wniosek o uchylenie immunitetu Bartłomiejowi Sochańskiemu. Dotyczy on uniemożliwiania sędziom TK wykonywania obowiązków służbowych oraz naruszania ich praw pracowniczych.

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W tym tygodniu także posiedzenia sądu dyscyplinarnego ws. Święczkowskiego i Sochańskiego

Wtorkowe zgromadzenie w TK było już trzecim zwołanym przez Annę Korwin-Piotrowską od 30 października.

Pierwsze - Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK - zwołano na 3 listopada. Wtedy też przyjęto uchwałę dotyczącą przyszłorocznego budżetu Trybunału i wylosowano rzeczników i sądy dyscyplinarne do sprawy zarządzonej przerwy w czynnościach sędziów Święczkowskiego i Sochańskiego.

Kolejne posiedzenie odbyło się 10 listopada. Uchwalono na nim zmiany w Regulaminie TK, które - jak argumentowano w uzasadnieniu - „wzmacniają rolę sędziów we współzarządzaniu sprawami istotnymi dla Trybunału”.

Z kolei czwartek 19 listopada i piątek 20 listopada to terminy posiedzeń sądu dyscyplinarnego w sprawie Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego. Te terminy pojawiły się w opublikowanym w poniedziałek na stronie Trybunału Konstytucyjnego komunikacie sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej.

