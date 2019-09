"Prokuratura Krajowa stwierdziła, że postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Mielcu ws. Kronospanu zostało umorzone przedwcześnie. Sprawą zajmie się teraz Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu" – poinformował we wtorek na konferencji w Mielcu wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł.

/ Piotr Bułakowski / RMF FM

Przypomniał, że postępowanie prowadzone jest ws. zatrucia środowiska, chodzi m.in. o sześciokrotne przekroczenie niebezpiecznych związków w powietrzu w lutym 2018 roku, niż zakłada pozwolenie zintegrowane. Sprawę podejmowała już mielecka prokuratura, ale ją umorzyła.

Prokuratura Krajowa zbadała tę sprawę i stwierdziła, że postępowanie zostało umorzone przedwcześnie. Nie wykonano szeregu ważnych czynności dowodowych, nie przesłuchano szeregu świadków, nie przeprowadzono przede wszystkim opinii biegłego w tej sprawie - powiedział Warchoł, który w nadchodzących wyborach startuje z listy PiS do Sejmu w okręgu obejmującym m.in. Mielec.



Wiceminister zaznaczył, że skalę zatrucia środowiska przez firmę określą biegły i prokuratura. Natomiast te informacje, które już w tej chwili mamy, którymi dysponujemy, są takie, że na przykład ubiegłym roku w połowie lutego sześciokrotnie było większe stężenie tlenku azotu w powietrzu, aniżeli przewiduje to pozwolenie zintegrowane - powiedział.



Wiceminister przypomniał, że w resorcie sprawiedliwości została przygotowana ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Zdaniem Warchoła społeczeństwo czeka na tę ustawę, bo rozwiązuje ona takie problemy, jak te w Mielcu, kompleksowo. Ustawa przewiduje do 30 mln zł kary. Ustawa ta wreszcie kończy z fikcją, jaką mamy miejsce obecnie - dodał wiceminister.



Inwestycje tak, ale nie za wszelką ceną

Obecny na konferencji prasowej w Mielcu minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zaznaczył, że "polskie państwo jest niezwykle życzliwe inwestycjom, które do nas przychodzą".



Stwarzamy dogodne warunki po to, aby powstawały miejsca pracy, aby Polska się rozwijała. Ale te nowoczesne technologie, inwestycje to nie jest tak, że chcemy za wszelką cenę. Tą ceną jest granica, której nie chcemy płacić - to jest odpowiedni standard, jakość tych technologii, które gwarantują, że są one bezpieczne dla otoczenia, bezpieczne dla ludzi, bezpieczne dla środowiska - przekonywał minister.



Ziobro podkreślił, że nie możemy się godzić na to, żeby Polska była traktowana "niczym kraje trzeciego świata". Dlatego chciałbym bardzo mocno podkreślić, że we wszystkich sytuacjach, w których inwestycje związane są z zagrożeniem dla zdrowia i życia Polaków, zawsze wtedy powinno toczyć się postępowanie - powiedział minister.



Lider Solidarnej Polski mówiąc o sprawie Kronospanu zaznaczył, że decyzja Prokuratury Krajowej o uchyleniu decyzji o umorzeniu postępowania została podjęta za jego wiedzą.



Mieszkańcy Mielca od lat walczą o czyste powietrze w mieście. Zarzucają firmie Kronospan wielokrotne przekroczenie norm emisji groźnych pyłów do powietrza. Mielecka prokuratura i policja od lutego 2018 r. prowadziły czynności ws. zanieczyszczenia środowiska w znacznych rozmiarach przez firmę Kronospan. Postępowanie umorzone zostało na początku br.