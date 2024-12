Śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez dwie byłe członkinie Państwowej Komisji do spraw Przeciwdziałania Pedofilii zostało umorzone - dowiedział się reporter RMF FM. Zawiadomienie w sprawie podejrzenia nadużyć finansowych złożyła nowa przewodnicząca tego gremium.

Dwa śledztwa ws. nadużycia uprawnień umorzone

Prokuratura umorzyła dwa śledztwa w sprawie nadużycia uprawnień przez członkinie Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15. Oba postępowania dotyczyły kilkudziesięciu przejazdów taksówkami. Te były zamawiane przy użyciu aplikacji, a przejazdy opłacone ze środków publicznych.

Śledczy umorzyli postępowanie, ponieważ uznali, że korzystanie przez dwie urzędniczki z przejazdów służbowych, które szefowa komisji uznała za nieuzasadnione, nie było przestępstwem.

Oba zawiadomienia dotyczyły przejazdów opłaconych z publicznych pieniędzy na kwoty ponad 600 złotych i blisko 4200 złotych.

Prokuratura: Sprawdzono trasy, przesłuchano świadków

Przewodnicząca komisji twierdziła, że te kursy taksówkami nie miały związku z pełnieniem funkcji. Prokuratorzy uznali natomiast, że obejmowały one adresy instytucji, z którymi Państwowa Komisja do spraw Przeciwdziałania Pedofilii współpracowała, przejazdy z domu do pracy, powroty, a także kursy, w których mowa o błędach nawigacji.

Stwierdzono to po m.in. sprawdzeniu tras przejazdów, ich punktów startowych oraz końcowych czy przesłuchaniach świadków.

Dodatkowo część adresów miała być miejscami spotkań z pokrzywdzonymi i ich rodzinami poza oficjalnymi siedzibami instytucji, bo te osoby chciały pozostać anonimowe.

Dodatkowo były to przejazdy na terenie Warszawy, które nie są traktowane jako podróże służbowe wymagające polecenia wyjazdu wydanego przez przełożonego.

Postanowienie nie jest prawomocne.



Czym dokładnie zajmuje się Państwowa Komisja ds. Przeciwdziałania Pedofilii?

Dwa podstawowe zadania komisji - zgodnie z ustawą - to wyjaśnianie przypadków wykorzystywania seksualnego małoletnich poniżej 15. roku życia, a także prowadzenie działalności prewencyjnej i edukacyjnej.

Komisja, której przewodniczącą jest Karolina Bućko, zgłasza niepokojące przypadki do prokuratury, a także m.in. wydaje "postanowienia o wpisie w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym osoby wskazanej jako sprawca".