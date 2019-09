We wtorek wschodnia Polska pozostaje pod wpływem silnego frontu atmosferyczneg. Na wschodzie pochmurno i deszczowo, za zachodzie piękna słoneczna pogoda. Synoptycy ostrzegają przed opadami deszczu na wschodzie kraju i niesprzyjającą aurą.

Aktualna sytuacja pogodowa na zdjęciach satelitarnych / Internet

Europa Zachodnia i częściowo Środkowa jest pod wpływem wyżu znad Atlantyku, pozostała część kontynentu znajduje się w zasięgu niżów z układami frontów. Nad Polską powstał klin wyżowy, na południowym wschodzie kraju zaznacza się pofalowany front atmosferyczny, odsuwający się wolno nad Ukrainę. Nad wybrzeże nasunie się płytka zatoka niżu znad Skandynawii. Z zachodu napłynie chłodne powietrze polarne morskie.

Prognoza pogody na wtorek / INTERIA.PL

We wtorek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami we wschodniej połowie kraju oraz w pasie nadmorskim opady deszczu. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm w Karpatach. Temperatura maksymalna od 15cst. na krańcach południowo-wschodnich do 23 st. na Dolnym Śląsku, w obszarach podgórskich Karpat około 13 st. Wiatr słaby i umiarkowany, w pasie nadmorskim okresami dość silny i porywisty, z kierunków północnych i zachodnich.

Front atmosferyczny obejmuje wschodnią część Europy / Internet

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami na południu i północy kraju duże. W pasie nadmorskim, na Mazurach i Podlasiu oraz na południu Podkarpacia przelotne opady deszczu. W kotlinach górskich lokalnie mgły, ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 7 st. do 13 st., na Podhalu około 6 st., cieplej nad morzem: 14 st. Wiatr słaby, zmienny, nad morzem umiarkowany, południowo-zachodni.

Biomet niekorzystny dla wschodu kraju.