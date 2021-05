"W sobotę będzie pochmurno we wschodniej części kraju, temperatura w całym kraju nie będzie wysoka" – powiedział Szymon Ogórek, dyżurny synoptyk Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Najchłodniej na północnym wschodzie, najcieplej - do 19 st. C na Dolnym Śląsku.

