Ludzie bardzo lubią przeliczać psie lata na ludzkie, ale robią to niepoprawnie. Przekonanie, że wystarczy psie lata przemnożyć razy siedem, by mieć równoważność wieku człowieka jest błędne. Rzeczywistość jest dla psów bardziej łagodna. Przekonują o tym na łamach czasopisma "Science" naukowcy z University of California w San Diego. O ile koncepcja mnożenia psich lat przez 7 powstała na podstawie zwykłego porównania średniej długości życia obu gatunków, ich badania opierają się na koncepcji tak zwanego zegara epigenetycznego, wykazującego postępujące z wiekiem zmiany psiego, i naszego DNA.

REKLAMA