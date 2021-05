Wtorek zapowiada się z dużą ilością słońca. Wraz z upływem dnia chmur będzie przybywać i spodziewane są przelotne opady deszczu. Wiatr będzie silny - z porywami do 60 do 80 km/h.

(zdjęcie ilustracyjne) / foto. pixabay /

Według informacji przekazanych przez synoptyka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - wtorek zapowiada się z dużą ilością słońca.

"Wraz z upływem dnia chmur będzie przybywać i miejscami będą występować przelotne opady deszczu" - tłumaczył Michał Ogrodnik, dyżurny synoptyk IMGW.

Zaznaczył, że w ciągu dnia wiatr będzie dość silny i porywisty. "W porywach będzie osiągał do 60 km/h, nad morzem do 65 km/h. Najsilniejszego spodziewamy się na obszarach górskich - w Karpatach oraz Sudetach. Tam w porywach wiatr będzie osiągał do 80 km/h" - poinformował.

Wskazał, że we wtorek będzie troszkę cieplej niż w poniedziałek.

"W poniedziałek w najcieplejszym momencie dnia było tylko 11 st. C. We wtorek 11 st. C. to będzie najniższa temperatura. Prognozowana jest miejscami na północy kraju. Natomiast na południu na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy nawet 18 st. C." - zapowiedział synoptyk IMGW.

/ IMGW-PIB METEO POLSKA /

Przyznał, że tegoroczny początek maja nie należy do wymarzonych pod względem temperatury i opadów.

"Najbliższe dni - do czwartku, piątku - zapowiadają się z bardzo podobną pogodą i zakresami temperatur. Cieplej zrobi się dopiero w weekend. Nad Polskę zacznie wówczas napływać cieplejsze powietrze i w całym kraju temperatura w niedzielę 9 maja będzie oscylowała w granicach 20 st. C." - zapowiedział Ogrodnik.

Jak dodał: "Niestety wraz z napływem cieplejszych mas powietrza, spodziewamy się również występowania przelotnych opadów deszczu oraz burz".