Czy Waldemar Paruch zostanie ministrem? “Odpowiemy na to pytanie za tydzień" - mówił w RMF FM szef Centrum Analiz Strategicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Podkreślił jednak, że “nie jest to istotne dla wielkiej polityki".

Pytany z kolei o nieobjęty jeszcze resort sportu, Paruch powiedział, że “to kwestia porozumienia między małymi koalicjantami a Prawem i Sprawiedliwością". Dopytywany o to, czy może on trafić do kogoś z opozycji w Senacie odpowiedział: Nie jest to wykluczone.

Paruch dodał, że PiS wciąż nie jest pogodzony z ewentualną utratą Senatu. Jest wielkie niebezpieczeństwo, że opozycja będzie starała się z Senatu, przede wszystkim kancelarii Senatu, uczynić instrument utrudniający rządzenie - mówił. Będziemy wszyscy oczekiwali tego głosowania nad marszałkiem Senatu, bo może być niespodzianka. To wcale nie musi być tak, jak obliczył sobie Grzegorz Schetyna - podkreślił.

Paruch stwierdził, że w nowym rządzie potrzebny jest resort, który obejmie Jacek Sasin. Potrzebujemy synergii między spółkami Skarbu Państwa po to, by spełnić obietnice wyborcze, bo nadciągają lata ekonomicznie trudniejsze - mówił.

Rozmówca Krzysztofa Ziemca zaznaczył, że mimo problemów programy socjalne nie zostaną obcięte. Natomiast potrzebne są następne bodźce rozwojowe, żeby utrzymać wzrost PKB na poziomie 4 proc. - podkreślił. Musi to być rząd przebudowy, ponieważ filozofia "ciepłej wody" jest kompletnie nieefektywna. PiS jest partią, od której Polacy oczekują zmian - mówił Paruch.

Szef Centrum Analiz KPRM wypowiedział się także o nadchodzących wyborach prezydenckich. Nie zgadzam się z analitykami, którzy mówią, że wybory prezydenckie rozstrzygną się w pierwszej turze. Byłoby możliwe pod jednym warunkiem: że opozycja wystawi jednego kandydata. Byłoby to nieefektywna, bo pójdzie ścieżką Koalicji Europejskiej - mówił Gość Krzysztofa Ziemca.

Pytany z kolei o ewentualnego kandydata obywatelskiego powiedział, że miałby on sens, gdyby go popierało 10 proc. wyborców antysystemowych. Czy Andrzej Rzepliński może być kandydatem wyborców antysystemowych? Nieprawdopodobne - stwierdził. Dodał także, że jego zdaniem Szymon Hołownia jest "niewybieralny" na prezydenta.

Wideo youtube

Krzysztof Ziemiec: Słuchałem wczoraj premiera, słuchałem wczoraj prezesa, czytałem depesze i doniesienia agencyjne i pana nazwiska tam nie było. Chyba że się przesłyszałem, przeoczyłem coś. Miał być pan w nowym rządzie i pana nie ma.

Waldemar Paruch: Nie było mowy o Centrum Analiz Strategicznych, to po pierwsze. Po drugie nie było mowy o Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, poza jedną informacją, że jej szefem zostanie - co było wiadomo - będzie nadal Michał Dworczyk.

Mówiło się o panu, że ma być pan w nowym rządzie ważną osobą.

Panie redaktorze, dla mnie najważniejsza jest polityka realizowana poprzez struktury i instytucje, i zadania, a niekoniecznie przez personalia. Kiedyś jedna z gazet nadała tytuł wywiadowi ze mną, takie bardzo autorskie dzieło dziennikarki, "W polityce nie chodzi o moją wygraną, w polityce chodzi o cokolwiek więcej".

No dobrze, ale jest coś na rzeczy czy nie, będzie pan ministrem czy nie?

Odpowiemy na to pytanie za tydzień.

Czyli coś jest na rzeczy? Ważne?

Nie jest to istotne dla wielkiej polityki.

To ważne pytanie przed nami: po co ta cała zmiana? Właściwie rewolucji nie ma, są takie personalne zmiany niewielkie. Proszę naszym słuchaczom w żołnierskich słowach powiedzieć, czym ten rząd ma się różnić od poprzedniego?

Nie do końca zmiany nie są wielkie. Popatrzmy od strony zmian strukturalnych, bo one są dość istotne, dość wyraźne. Polityków się dobiera - te personalia to jest oczywiście najciekawsze z punktu widzenia dziennikarskiego, ale też opinii publicznej, to było wczoraj najbardziej intrygujące - ale mamy po pierwsze reorganizację resortów, przepływy międzyresortowe, nie do końca wczoraj przez pana premiera opowiedziane, ale premier powiedział, że będzie systematycznie ujawnił przydział zadań poszczególnym resortom. Pojawiają się nowe resorty, chociażby resort, który wczoraj nie został nazwany, ale pierwotna jego nazwa to Ministerstwo Zasobów Narodowych, które przejmie władzę nadzorczą nad spółkami Skarbu Państwa, co jest władzą istotną, bo potrzebujemy synergii między spółkami Skarbu Państwa po to, żeby spełnić obietnice wyborcze, bo nadciągają lata, wydaje się, ekonomicznie trudniejsze. To o czym prezes mówił, prawdopodobieństwo spowolnienia gospodarczego jest bardzo wysokie.

To od razu pana spytam, w takim razie będzie to rząd, który będzie mniej socjalny, a bardziej - nie chcę powiedzieć liberalny - ale pytanie jest takie: czy będą obcięte programy, takie jak 500+?

Nie, oczywiście nie będą.

Podniesione podatki?

Nie, tak nie będzie. Oczywiście, działania socjalne, uruchomione w ciągu ostatnich 4 lat, nie zostaną zmienione, natomiast potrzebne są następne bodźce rozwojowe, żeby utrzymać rozwój, wzrost PKB na poziomie ok. 4 proc.

Ale to jest niemożliwe. Już nawet wszystkie agencje, Komisja Europejska obniża nam.

4 z kawałeczkiem. 4,1. 4,2. Proszę pamiętać, że zawsze te prognozy były potem przekraczane o 0,2, 0,3. Natomiast nie możemy sobie pozwolić na spadek poziomu rozwoju poniżej 3 proc., ponieważ wtedy będzie zagrożenie dla realizacji przede wszystkim zadań inwestycyjnych.

Wkrótce pełen zapis rozmowy.