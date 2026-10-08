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Premier Donald Tusk zwołuje pilną naradę ministrów ws. ataków w szkołach

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 8 października (11:16)

W związku z aktami przemocy w szkołach premier Donald Tusk wezwał dziś na godz. 13.00 w trybie pilnym ministrów: spraw wewnętrznych i administracji, cyfryzacji, edukacji narodowej i zdrowia, a także koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. To pokłosie m.in. wczorajszego ataku 19-letniego nożownika w szkole w Ostrołęce i dzisiejszego ataku 15-latka w szkole we wsi Leszczydół-Nowiny w okolicach Wyszkowa na Mazowszu, w wyniku którego zmarła 37-letnia woźna. On również użył noża.

Premier Donald Tusk zwołuje pilną naradę ministrów ws. ataków w szkołach
Premier Donald Tusk, komendant główny policji gen. insp. Marek Boroń; fot. Anita Walczewska /East News

O zwołaniu pilnej narady premiera, ministrów i komendanta głównego policji poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka. W spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem wezmą udział ministrowie: Marcin Kierwiński, Krzysztof Gawkowski, Barbara Nowacka, Jolanta Sobierańska-Grenda, Tomasz Siemoniak oraz gen. insp. Marek Boroń

Powodem narady są ataki nastolatków z użyciem noża, do których doszło w ostatnich kilkudziesięciu godzinach w szkołach w Polsce - w Ostrołęce, gdzie rannych zostało 9 osób, oraz we wsi Leszczydół-Nowiny w okolicach Wyszkowa, gdzie ranne są dwie osoby - dyrektor i nauczycielka, a jedna nie przeżyła - 37-letnia woźna. 

Wiadomo też o innym ataku, do którego na szczęście nie doszło. Chodzi o szkołę w Sierpcu na Mazowszu. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński poinformował dziś, że 17-latek - przebywając na terenie szkoły - mówił, że planuje komuś zrobić krzywdę. U chłopaka znaleziono dwa noże. 

Kilka dni temu odnotowano również przypadek planowania zamachu przez 13-latka. W szkolnym plecaku chłopaka znaleziono zapakowany blisko 30-centymetrowej długości nóż - według policji to bagnet. W jego pokoju policja znalazła też tasak.

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Jesteś rodzicem lub nauczycielem? O tym pamiętaj

Te przypadki jasno pokazują gwałtowny wzrost agresji wśród dzieci i młodzieży oraz ich gwałtowną radykalizację. Co robić, gdy mamy do czynienia z młodzieżą? 

  • Należy uważnie rozmawiać z dzieckiem, ale nie przesłuchiwać. Warto na co dzień pytać nastolatka o jego uczucia, emocje i poważnie traktować niepokojące zmiany: wycofanie, nagłe wahania nastroju, silny lęk, pobudzenie czy odwrotnie - senność. 
  • Warto kontrolować, co robi dziecko w sieci - to, na jakich forach internetowych się udziela, jakie strony odwiedza, co komunikuje w mediach społecznościowych, z jakich aplikacji korzysta, z kim rozmawia i czy nie doświadcza gróźb, nękania lub treści promujących przemoc.
  • Jeśli dziecko lub nastolatek łaknie uwagi, sławy i informuje, że może dopuścić się agresji, absolutnie nie należy tego lekceważyć.
  • Można skorzystać z linii wsparcia działających bezpłatnie 24 godziny 7 dni w tygodniu: 116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, 116 123 - kryzysowy telefon zaufania dla osób dorosłych, 800 70 22 22 - telefon do Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym, 800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, 112 - telefon alarmowy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.
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Źródło: RMF24
Tagi: Donald Tusk
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