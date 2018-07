​Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało osiem osób w związku z pożyczkami udzielanymi przez spółkę Węglokoks niewypłacalnemu klubowi sportowemu Ruch Chorzów. Wśród zatrzymanych są m.in. były prezes i byli członkowie zarządu spółki Węglokoks SA oraz byli członkowie rady nadzorczej czeskiej spółki Polské Uhli a.s. Mają usłyszeć zarzuty "wyrządzenia szkody majątkowej wielkich rozmiarów" - poinformowały we wtorek CBA i Prokuratura Krajowa.

Śledztwo prowadzone przez katowickie CBA wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Katowicach dotyczy wyrządzenia szkody majątkowej wielkich rozmiarów w majątku spółki Polské Uhli a.s., której jedynym akcjonariuszem jest Węglokoks. Czeska spółka, wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Węglokoks SA, zajmuje się sprzedażą węgla na rynkach Czech i Słowacji.

W 2012 r. Węglokoks został partnerem strategicznym Ruchu Chorzów i udzielał niewypłacalnemu klubowi sportowemu pożyczek. To właśnie w związku z nimi miało dojść - według śledczych - do popełnienia przestępstw.

We wtorek CBA i Prokuratura Krajowa poinformowały, że w tej sprawie, "pod zarzutami wyrządzenia szkody majątkowej wielkich rozmiarów", zatrzymano 8 osób. Są wśród nich między innymi były prezes i byli członkowie zarządu spółki Węglokoks SA oraz byli członkowie rady nadzorczej czeskiej spółki Polské Uhli a.s. Do zatrzymań doszło w Katowicach, Piekarach Śląskich, Gliwicach i w Warszawie.

Materiał dowodowy zebrany w toku postępowania wskazuje na to, że podejrzani w latach 2014 i 2015 podejmowali działania, które doprowadziły m.in. do wyrządzenia szkody majątkowej wielkich rozmiarów w majątku spółki Polské Uhli a.s. Do popełnienia przestępstw doszło w związku z pożyczkami udzielonymi niewypłacalnemu klubowi sportowemu Ruch Chorzów SA - poinformował rzecznik CBA Piotr Kaczorek.

Wszyscy zatrzymani teraz mają usłyszeć zarzuty w katowickiej Prokuraturze Okręgowej, a później śledczy mają przedstawić szersze informacje.

Za wyrządzenie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach może grodzić maksymalnie do 10 lat więzienia.