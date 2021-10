Pensjonariusze i personel domu opieki w Siennicy na Mazowszu, w którym nad ranem wybuchł pożar, wrócili już do budynku. Dwie osoby zginęły, a 4 są podtrute dymem i trafiły do szpitala. W akcji brało udział 50 strażaków.

Pożar pojawił się w jednym z dwuosobowych pokoi. To najprawdopodobniej tam doszło do zaprószenia ognia.

Strażacy ewakuowali ponad 70 osób - personel i pensjonariuszy. Gdy weszli do palącego się pomieszczenia, jedna osoba już nie żyła, a druga zmarła po wyniesieniu jej na zewnątrz.



Osoby, które zginęły w pożarze, to dwaj pensjonariusze w wieku 75 i 85 lat. 4 osoby podtrute dymem trafiły na obserwację do szpitala.

Po ugaszeniu ognia i przewietrzeniu budynku ewakuowani wrócili do budynku. Na miejscu niebawem ma się pojawić prokurator.