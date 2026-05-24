Blisko stu strażaków walczy z pożarem hali przy ul. Targowej w Gorzowie Wielkopolskim. Ogień wybuchł nad ranem. Nikt nie został poszkodowany.

Służby na miejscu pożaru / Policja /

Zgłoszenie o pożarze pojawiło się o 5:34. W budynku, w którym pojawił się ogień, znajduje się sala zabaw.

Bronimy sąsiednich budynków, hal. W bardzo bliskiej okolicy znajduje się też galeria handlowa - powiedział w rozmowie z RMF FM rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Gorzowie asp. Karol Brzozowski. Chodzi o hale, które znajdują się z drugiej strony płonącego budynku.

Na szczęście w budynku w trakcie wybuchu pożaru nikogo nie było - zaznaczył.

Na miejsce wysłano około 100 strażaków.

Miejsce zdarzenia zabezpieczają policjanci. "Prosimy w okolicy działania służb stosować się do poleceń" - zaapelowali funkcjonariusze w mediach społecznościowych.

W walce z pożarem strażacy wykorzystują m.in. drabiny i podnośniki. Z uwagi na to, że hala ma konstrukcję stalowo-murowaną, na tym etapie działania są prowadzone z zewnątrz budynku.

Z uwagi na bezpieczeństwo strażacy nie wchodzą do środka, co wynika z groźby zawalenia się ścian czy stropu budynku z uwagi na uszkodzenia jego konstrukcji przez wysoką temperaturę.











