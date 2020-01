Jedna osoba zginęła, druga trafiła do szpitala w wyniku nocnego pożaru pustostanu w Śremie (Wielkopolskie). Ofiara śmiertelna to najprawdopodobniej bezdomny, który chciał się ogrzać w opuszczonym budynku.

Zdjęcie ilustracyjne / Marcin Bielecki / PAP

Jak poinformowała w czwartek mł. bryg. Lucyna Rudzińska z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu, do zdarzenia doszło minionej nocy w Śremie (Wielkopolskie).



Ok. godz. 1 w nocy wybuchł pożar w opuszczonym budynku mieszkalnym w Śremie, w którym, jak się okazało, przebywały jakieś osoby. Jedna z nich została ewakuowana i przewieziona do szpitala. Natomiast po ugaszeniu pożaru znaleziono na miejscu również zwęglone zwłoki - powiedziała Rudzińska.



Na miejscu pożaru działały cztery zastępy straży, oraz oficer operacyjny w dyspozycji komendanta.



Osoba poszkodowana w pożarze i ofiara śmiertelna to najprawdopodobniej bezdomni, którzy chcieli ogrzać się w opuszczonym budynku. Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane przez służby.