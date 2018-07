Ponad trzysta pięćdziesiąt grobów warszawskich powstańców zostało wyremontowanych w przeddzień 74. rocznicy wielkiego zrywu mieszkańców stolicy. Dzięki współpracy Muzeum Powstania Warszawskiego i wojewody mazowieckiego nowy wygląd zyskały kwatery batalionów "Gozdawa" i "Chrobry I". Zadbano także o mogiły powstańców z "Zośki" i batalionu "Gustaw Harnaś".

Mogiły powstańców / Grzegorz Kwolek / RMF FM

Największe zmiany widać na kwaterach batalionów "Gozdawa" i "Chrobry I". Postawione w czasie PRL mieczokrzyże, podobne do tych na grobach żołnierzy armii Berlinga, zastąpiono specjalnymi, powstańczymi krzyżami.

Jest krzyż z polerowanego żelbetu, jest znak Polski Walczącej i tabliczka na której są dane każdego powstańca - mówi doktor Piotr Oleńczak, pełnomocnik wojewody do spraw osób represjonowanych.

Mogiły powstańców / Grzegorz Kwolek / RMF FM

To jest coś wspaniałego jak one wyglądają pięknie, jak są równiutko poustawiane - komentuje wygląda krzyży z nowej kwatery Janusz Walędzik pseudonim "Czarny" z batalionu "Chrobry II". Kwatera B-8, z mogiłami żołnierzy "Gozdawy" i "Chrobrego I", to miejsce gdzie pochowano powstańców, którzy zginęli podczas walk na Starówce i w gmachu Pasażu Simmonsa.



Całościowy remont przeszła także pierwsza powstańcza nekropolia w Powsinie. Tu pochowano walczących z Powsina, Wilanowa, Jeziorny, Mirkowa, Konstancina, Klarysewa, Kabat, Skolimowa i Słomczyna. Na murze wolskiego Cmentarza Powstańców Warszawy pojawił się fragment "Modlitwy Bonawentury" Jana Romockiego. "Od wojny, nędzy i głodu, Sponiewieranej krwi narodu, Od łez wylanych obłąkanie, Uchroń nas Panie!..." można przeczytać.

(nm)