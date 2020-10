Co trzeci uczeń na pytanie, jak często czuje się z siebie dumny, odpowiada "nigdy" lub "rzadko". Co dziesiąty deklaruje, że rodzice nie interesują się jego sprawami, nawet gdy dzieje się coś dla niego ważnego. To jedno z kilku niepokojących zjawisk, które opisuje "Raport o Dołowaniu" przygotowany przez Akademię Przyszłości – siostrzany program Szlachetnej Paczki wspierający dzieci, które nie wierzą w siebie. Od chwili premiery publikacji można ufundować Indeks wybranemu dziecku z tegorocznej edycji Akademii.

Poczucie godności i jej zrozumienie mają kluczowy wpływ na relacje dziecka ze światem i świata z dzieckiem. Sprawiają, że dziecko chętniej w te relacje wchodzi i chce je kształtować. Dla osoby, której poczucie godności nie jest zachwiane, poszanowanie i respektowanie godności innych to oczywistość - mówi we wstępie do Raportu dr Marek Michalak, pedagog specjalny, były Rzecznik Praw Dziecka.

Pouczanie, język pozbawiony szacunku, nadopiekuńczość, brak możliwości współdecydowania, ocenianie czy wytykanie błędów - to problemy dzieci, a często - bagaż dorosłych. W ich rezultacie dzieci zamieniają marzenia na troski, a dorosłym trudniej budować relacje rodzinne i zawodowe. Ich sytuacja społeczna i ekonomiczna jest słabsza.

Przeczytaj Raport o Dołowaniu, wejdź na https://akademiaprzyszlosci.org.pl/raport-o-dolowaniu/.

Nawet co trzeci uczeń w Polsce

"Nie nadajesz się, idź kopać gdzie indziej!" - Bartek słyszał to tak wiele razy, że przestał marzyć. Jak ma grać w reprezentacji, kiedy wciąż boi się podejść do kolegów na boisku? Nie chce, żeby go odrzucili. Znowu.

O problemach najmłodszych wciąż mówimy za mało. Potwierdzają to prawdziwe historie dzieci, jak opowieść o Bartku czy Adzie, która marzy o tym, żeby "być mądrzejsza". Ada, nieśmiała i zamknięta w sobie 11-latka, w szkole nie ma nikogo bliskiego. Tak wiele razy słyszała, że coś z nią "nie tak", że zaczęła w to wierzyć. Kiedy słyszy, że pięknie rysuje i ma wspaniałą wyobraźnię, myśli: "Chcecie mnie tylko pocieszyć, wiem, że jestem beznadziejna".

Jak wynika z "Raportu o Dołowaniu", co trzeci uczeń w Polsce rezygnuje ze starań, gdy uznaje, że nie jest wystarczająco dobry w danej dziedzinie. Brak wiary w siebie oddziałuje negatywnie na ich obecną i przyszłą sytuację społeczną, relacje, które tworzą, życie rodzinne czy ekonomiczne. Szacuje się, że stałego wsparcia psychologicznego lub psychiatrycznego potrzebuje co najmniej 630 tys. niepełnoletnich.

Raport o nadziei

/ materiały prasowe /

"Raport o Dołowaniu" to zestawienie szeregu zjawisk i mechanizmów odbierania dzieciom wiary w siebie. Negatywne postawy, takie jak pouczanie, język pozbawiony szacunku, nadopiekuńczość, brak możliwości współdecydowania, ocenianie czy wytykanie błędów, nie odnoszą się jednak tylko do dzieci. Dotyczą wielu z nas. Jako dorośli musimy żyć z konsekwencjami urazów i braków z dzieciństwa. Oni nie muszą.

"Istnieją zdania o właściwościach arszeniku. Nie zmyślaj. Nie przesadzaj. Nie pyskuj. Dziewczynki tak się nie zachowują. Przestań się mazać [...] O tym jest nasz raport. O zdaniach, których nie powinno usłyszeć żadne dziecko" - pisze we wstępie do Raportu Konrad Kruczkowski, wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia WIOSNA, organizatora Akademii Przyszłości - "To również, a może przede wszystkim raport o nadziei. Jesteśmy dorośli. Nie cofniemy już czasu i nikt nie uratuje naszego dzieciństwa. Ale możemy pomóc innym".

Możesz wesprzeć konkretne dziecko

"Raport o Dołowaniu", choć w pierwszej kolejności opisuje problem społeczny, towarzyszy otwarciu nowej edycji Akademii Przyszłości. Ada, Bartek i setki innych dzieci w całej Polsce mają przed sobą ogromne możliwości. Mogą je odkryć pod warunkiem, że będzie im towarzyszył mądry dorosły. Mądry, czyli taki, który zamiast dołować czy zagłaskiwać, zmotywuje, stawiając wyzwania. Dorosły, który zrozumie przyczyny konkretnej trudności, da dziecku możliwość współdecydowania i nie wytykając błędów, skupi się na wydobyciu indywidualnego potencjału.

81 proc. dzieci z Akademii Przyszłości odkrywa, w czym jest dobre. 77 proc. małych studentów bardziej wierzy w siebie, a aż 68 proc. z nich dzięki udziałowi w programie zyskuje nowe marzenia.

Z końcem października każdy może ufundować Indeks Sukcesów, a więc pomóc jednemu z dzieci, które wspiera Akademia. Dzięki wsparciu małemu studentowi przez rok będzie towarzyszył wolontariusz - mądry dorosły, który będzie wspierał dziecko w trudnościach i umacniał jego mocne strony. Fundując indeks, już teraz można przeciwdziałać dołowaniu.

Poznaj historie dzieci z Akademii i pomóż im odzyskać wiarę w siebie. Wejdź na: https://dzieci.akademiaprzyszlosci.org.pl/.