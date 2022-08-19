"Nie mamy nowych propozycji finansowych dla dyrektorów szpitali. Poczekajmy na ich jesienne sprawozdania" - tak wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia Bernard Waśko odpowiada w RMF FM na apele dyrektorów ponad stu lecznic z całej Polski. Przekonują oni, że pieniądze z NFZ-u są zbyt małe, by mogli wypłacić obowiązkowe podwyżki swoim pracownikom, a przez to ich przyszłość jest zagrożona.
Związek Powiatów Polskich opublikował najnowszą listę lecznic mierzących się z problemami finansowymi. To 134 szpitale, najczęściej placówki powiatowe, którym brakuje pieniędzy na podwyżki.
Wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia Bernard Waśko odpowiada, że te informacje pochodzą tylko z deklaracji szefów tych lecznic.
Opieramy się cały czas na ankietach. To nie jest źródłem rzetelnej, zweryfikowanej informacji. Na około 570 szpitali w sieci ponad 400 tego problemu nie ma - powiedział Waśko.
Nikt nie mówi, że one (ponad 100 szpitali z problemami - przyp. red.) mają zniknąć. Być może powinny zostać poddane gruntownej analizie jeśli chodzi o to, jaka jest relacja między osobami jakie tam są zgromadzone, a liczbą pacjentów. Wydaje się, że to jest podstawowym problemem - dodał.
Dyrektorzy szpitali odpowiadają z kolei, że potrzeby i wydatki rosną.
"Podmioty lecznicze mierzą się z niespotykaną od lat inflacją, która wprost uderza w koszty prowadzenia działalności leczniczej, której szpitale publiczne nie są w stanie zrekompensować z działalności komercyjnej" - czytamy w oświadczeniu Związku Powiatów Polskich.
W najbliższy wtorek do Warszawy ma przyjechać kilkudziesięciu szefów placówek powiatowych, których dotyczy ten problem. W stolicy mają przedstawić najnowsze wyliczenia i pomysły na rozwiązanie tej kwestii.
Wzrost wynagrodzeń w służbie zdrowia zapewnia przyjęta niedawno nowelizacja ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.
Zgodnie z nowelą, gwarantowany poziom najniższych wynagrodzeń wzrasta od 17 do 41 proc. Pod koniec lipca minister zdrowia Adam Niedzielski oceniał, że 90 proc. szpitali nie zgłaszało żadnych problemów w sfinansowaniu podwyżek. Władze szpitali powiatowych sygnalizowały jednak, że brakuje im od 100 do nawet 700 tys. miesięcznie.
Lista szpitali, które nie będą w stanie zrealizować ustawowych podwyżek dla personelu działalności podstawowej, opracowana przez Związek Powiatów Polskich (stan na 19 sierpnia br. na godz. 12:00):
1. POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI W OLEŚNICY
2. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOLESŁAWCU
3. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KŁODZKU
4. POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z O.O. W LWÓWKU ŚLĄSKIM
5. SZPITAL IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W TRZEBNICY
6. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MOGILNIE
7. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZIEJOWIE
8. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAŚNIKU
9. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W HRUBIESZOWIE
10. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRASNYMSTAWIE
11. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBARTOWIE
12. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZYNIU PODLASKIM
13. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PARCZEWIE
14. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIDNIKU
15. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W BEŁŻYCACH
16. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁODAWIE
17. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZEBRZESZYNIE
18. "POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W DREZDENKU
19. SP ZOZ SZPITAL POWIATOWY IM. E. BIERNACKIEGO W OPOCZNIE
20. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU
21. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY
22. TOMASZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.
23. MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. DR. KAROLA JONSCHERA W ŁODZI
24. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOWICZU
25. SZPITAL POWIATOWY W RADOMSKU
26. SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM H. KLIMONTOWICZA W GORLICACH
27. SZPITAL ŚW. ANNY W MIECHOWIE
28. SZPITAL POWIATOWY W LIMANOWEJ IMIENIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
29. SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. E. SZCZEKLIKA W TARNOWIE
30. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOCHNI "SZPITAL POWIATOWY" IM. BŁ. MARTY WIECKIEJ
31. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYŚLENICACH
32. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŚWIĘCIMIU
33. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PROSZOWICACH
34. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZASNYSZU
35. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MŁAWIE
36. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIONKACH IM. LECHA I MARII KACZYŃSKICH - PARY PREZYDENCKIEJ.
37. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ-ZESPÓŁ ZAKŁADÓW W MAKOWIE MAZ.
38. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWTNEJ W SIEDLCACH
39. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
40. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM
41. SP ZZOZ SZPITAL W IŁŻY
42. SPZOZ W GARWOLINIE
43. SZPITAL POWIATOWY W GŁUBCZYCACH
44. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W GŁUCHOŁAZACH
45. ZESPÓŁ OPIEKI ZROWOTNEJ W NYSIE
46. SZPITAL POWIATOWY IM. PRAŁATA J. GLOWATZKIEGO W STRZELCACH OPOLSKICH
47. NAMYSŁOWSKIE CENTRUM ZDROWIA SP Z O. O.
48. SZPITAL SPECJALISTYCZNY W JAŚLE
49. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU
50. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LEŻAJSKU
51. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ DĘBIE
52. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE
53. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W STRZYŻOWIE
54. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ROPCZYCACH
55. "CENTRUM MEDYCZNE W ŁAŃCUCIE" SP Z O.O.
56. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W AUGUSTOWIE
57. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEMIATYCZACH
58. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LĘBORKU
59. MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY W CZĘSTOCHOWIE
60. SZPITAL REJONOWY IM. DR JÓZEFA ROSTKA W RACIBORZU
61. SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU
62. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KŁOBUCKU
63. MIEJSKIE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻORACH SP. Z O.O.
64. SZPITAL W PYSKOWICACH SP. Z O.O.
65. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBLIŃCU
66. SZPITAL W KNUROWIE SP Z O.O.
67. SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 1 W BYTOMIU
68. SZPITAL SPECJALISTYCZNY DUCHA ŚWIĘTEGO W SANDOMIERZU
69. SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA
70. SPZOZ IM DRA K. HOŁOGI W NOWYM TOMYŚLU
71. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE
72. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KROTOSZYNIE
73. SZPITAL POWIATOWY IM. JANA PAWŁA II W TRZCIANCE
74. SZPITAL POWIATOWY W JAROCINIE
75. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZAMOTUŁACH
76. SZPITAL POWIATOWY IM. TADEUSZA MALIŃSKIEGO W ŚREMIE SP. Z O.O.
77. SZPITAL W PUSZCZYKOWIE IM. PROF. S.T. DĄBROWSKIEGO S.A.
78. SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI SP. Z O.O.W RESTRUKTURYZACJI
79. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W OBORNIKACH
80. SZPITAL ŚREDZKI SERCA JEZUSOWEGO SP. Z O.O.
81. SP ZOZ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
82. SZPITAL POWIATOWY W CHODZIEŻY
83. SZPITAL POWIATOWY W WYRZYSKU SP. Z O.O.
84. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W WĄGROWCU
85. MILICKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.
86. SZPITAL TUCHOLSKI SP. Z O.O.
87. PAŁUCKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.
88. SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY IM. DR. LUDWIKA BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU
89. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁUKOWIE
90. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ TOMASZÓW LUBELSKI
91. POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O. NZOZ SZPITAL POWIATOWY W WIERUSZOWIE
92. ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WADOWICACH
93. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - SZPITAL IM. DR J. DIETLA W KRYNICY-ZDROJU
94. SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY IM. GABRIELA NARUTOWICZA W KRAKOWIE
95. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
96. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRZESKU
97. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE
98. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIERPCU
99. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZWOLENIU
100. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM DR. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO
101. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W NISKU
102. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTSANATORIUM IM JANA PAWŁA II W GÓRNIE
103. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W USTRZYKACH DOLNYCH
104. CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ W JAROSŁAWIU
105. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BIELSKU PODLASKIM
106. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH
107. SAMODZIELNY SZPITAL MIEJSKI IM. PCK W BIAŁYMSTOKU
108. SZPITAL OGÓLNY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
109. ICZ HEALTHCARE SP. Z O.O. SZPITAL W ŻYWCU
110. SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI
111. WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY MEGREZ SP. Z O.O. W TYCHACH
112. PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O. W PIEKARACH ŚLĄSKICH
113. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOSZCZOWIE - SZPITAL POWIATOWY IM. JANA PAWŁA II
114. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
115. POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O. W BRANIEWIE
116. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOLE
117. ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZARNKOWIE
118. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOSTYNIU
119. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W TURKU
120. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIĘDZYRZECU PODLASKIM
121. POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA W OPOLU LUBELSKIM SP Z O.O.
122. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W JANOWIE LUBELSKIM
123. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIPSKU
124. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM DR. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO
125. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE
126. SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE
127. POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYDUŁTOWACH I WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
128. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE
129. CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE SP. Z O. O.
130. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ
131. SZPITAL POWIATOWY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM SP. Z O.O.
132. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOLSZTYNIE
133. SZPITAL MIEJSKI IM. FRANCISZKA RASZEI W POZNANIU
134. SZPITAL POWIATOWY W PYRZYCACH