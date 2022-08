"Nie mamy nowych propozycji finansowych dla dyrektorów szpitali. Poczekajmy na ich jesienne sprawozdania" - tak wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia Bernard Waśko odpowiada w RMF FM na apele dyrektorów ponad stu lecznic z całej Polski. Przekonują oni, że pieniądze z NFZ-u są zbyt małe, by mogli wypłacić obowiązkowe podwyżki swoim pracownikom, a przez to ich przyszłość jest zagrożona.

Związek Powiatów Polskich opublikował najnowszą listę lecznic mierzących się z problemami finansowymi. To 134 szpitale, najczęściej placówki powiatowe, którym brakuje pieniędzy na podwyżki.

Wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia Bernard Waśko odpowiada, że te informacje pochodzą tylko z deklaracji szefów tych lecznic.

Opieramy się cały czas na ankietach. To nie jest źródłem rzetelnej, zweryfikowanej informacji. Na około 570 szpitali w sieci ponad 400 tego problemu nie ma - powiedział Waśko.

Nikt nie mówi, że one (ponad 100 szpitali z problemami - przyp. red.) mają zniknąć. Być może powinny zostać poddane gruntownej analizie jeśli chodzi o to, jaka jest relacja między osobami jakie tam są zgromadzone, a liczbą pacjentów. Wydaje się, że to jest podstawowym problemem - dodał.

Dyrektorzy szpitali odpowiadają z kolei, że potrzeby i wydatki rosną.

"Podmioty lecznicze mierzą się z niespotykaną od lat inflacją, która wprost uderza w koszty prowadzenia działalności leczniczej, której szpitale publiczne nie są w stanie zrekompensować z działalności komercyjnej" - czytamy w oświadczeniu Związku Powiatów Polskich.

W najbliższy wtorek do Warszawy ma przyjechać kilkudziesięciu szefów placówek powiatowych, których dotyczy ten problem. W stolicy mają przedstawić najnowsze wyliczenia i pomysły na rozwiązanie tej kwestii.

Podwyżki dla medyków?

Wzrost wynagrodzeń w służbie zdrowia zapewnia przyjęta niedawno nowelizacja ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z nowelą, gwarantowany poziom najniższych wynagrodzeń wzrasta od 17 do 41 proc. Pod koniec lipca minister zdrowia Adam Niedzielski oceniał, że 90 proc. szpitali nie zgłaszało żadnych problemów w sfinansowaniu podwyżek. Władze szpitali powiatowych sygnalizowały jednak, że brakuje im od 100 do nawet 700 tys. miesięcznie.

Lista szpitali, które nie będą w stanie zrealizować ustawowych podwyżek dla personelu działalności podstawowej, opracowana przez Związek Powiatów Polskich (stan na 19 sierpnia br. na godz. 12:00):

1. POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI W OLEŚNICY

2. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOLESŁAWCU

3. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KŁODZKU

4. POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z O.O. W LWÓWKU ŚLĄSKIM

5. SZPITAL IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W TRZEBNICY

6. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MOGILNIE

7. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZIEJOWIE

8. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAŚNIKU

9. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W HRUBIESZOWIE

10. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRASNYMSTAWIE

11. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBARTOWIE

12. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZYNIU PODLASKIM

13. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PARCZEWIE

14. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIDNIKU

15. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W BEŁŻYCACH

16. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁODAWIE

17. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZEBRZESZYNIE

18. "POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W DREZDENKU

19. SP ZOZ SZPITAL POWIATOWY IM. E. BIERNACKIEGO W OPOCZNIE

20. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU

21. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY

22. TOMASZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.

23. MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. DR. KAROLA JONSCHERA W ŁODZI

24. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOWICZU

25. SZPITAL POWIATOWY W RADOMSKU

26. SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM H. KLIMONTOWICZA W GORLICACH

27. SZPITAL ŚW. ANNY W MIECHOWIE

28. SZPITAL POWIATOWY W LIMANOWEJ IMIENIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

29. SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. E. SZCZEKLIKA W TARNOWIE

30. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOCHNI "SZPITAL POWIATOWY" IM. BŁ. MARTY WIECKIEJ

31. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYŚLENICACH

32. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŚWIĘCIMIU

33. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PROSZOWICACH

34. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZASNYSZU

35. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MŁAWIE

36. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIONKACH IM. LECHA I MARII KACZYŃSKICH - PARY PREZYDENCKIEJ.

37. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ-ZESPÓŁ ZAKŁADÓW W MAKOWIE MAZ.

38. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWTNEJ W SIEDLCACH

39. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

40. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM

41. SP ZZOZ SZPITAL W IŁŻY

42. SPZOZ W GARWOLINIE

43. SZPITAL POWIATOWY W GŁUBCZYCACH

44. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W GŁUCHOŁAZACH

45. ZESPÓŁ OPIEKI ZROWOTNEJ W NYSIE

46. SZPITAL POWIATOWY IM. PRAŁATA J. GLOWATZKIEGO W STRZELCACH OPOLSKICH

47. NAMYSŁOWSKIE CENTRUM ZDROWIA SP Z O. O.

48. SZPITAL SPECJALISTYCZNY W JAŚLE

49. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU

50. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LEŻAJSKU

51. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ DĘBIE

52. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE

53. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W STRZYŻOWIE

54. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ROPCZYCACH

55. "CENTRUM MEDYCZNE W ŁAŃCUCIE" SP Z O.O.

56. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W AUGUSTOWIE

57. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEMIATYCZACH

58. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LĘBORKU

59. MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY W CZĘSTOCHOWIE

60. SZPITAL REJONOWY IM. DR JÓZEFA ROSTKA W RACIBORZU

61. SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU

62. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KŁOBUCKU

63. MIEJSKIE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻORACH SP. Z O.O.

64. SZPITAL W PYSKOWICACH SP. Z O.O.

65. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBLIŃCU

66. SZPITAL W KNUROWIE SP Z O.O.

67. SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 1 W BYTOMIU

68. SZPITAL SPECJALISTYCZNY DUCHA ŚWIĘTEGO W SANDOMIERZU

69. SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA

70. SPZOZ IM DRA K. HOŁOGI W NOWYM TOMYŚLU

71. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE

72. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KROTOSZYNIE

73. SZPITAL POWIATOWY IM. JANA PAWŁA II W TRZCIANCE

74. SZPITAL POWIATOWY W JAROCINIE

75. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZAMOTUŁACH

76. SZPITAL POWIATOWY IM. TADEUSZA MALIŃSKIEGO W ŚREMIE SP. Z O.O.

77. SZPITAL W PUSZCZYKOWIE IM. PROF. S.T. DĄBROWSKIEGO S.A.

78. SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI SP. Z O.O.W RESTRUKTURYZACJI

79. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W OBORNIKACH

80. SZPITAL ŚREDZKI SERCA JEZUSOWEGO SP. Z O.O.

81. SP ZOZ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

82. SZPITAL POWIATOWY W CHODZIEŻY

83. SZPITAL POWIATOWY W WYRZYSKU SP. Z O.O.

84. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W WĄGROWCU

85. MILICKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.

86. SZPITAL TUCHOLSKI SP. Z O.O.

87. PAŁUCKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.

88. SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY IM. DR. LUDWIKA BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU

89. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁUKOWIE

90. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ TOMASZÓW LUBELSKI

91. POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O. NZOZ SZPITAL POWIATOWY W WIERUSZOWIE

92. ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WADOWICACH

93. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - SZPITAL IM. DR J. DIETLA W KRYNICY-ZDROJU

94. SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY IM. GABRIELA NARUTOWICZA W KRAKOWIE

95. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

96. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRZESKU

97. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE

98. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIERPCU

99. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZWOLENIU

100. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM DR. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO

101. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W NISKU

102. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTSANATORIUM IM JANA PAWŁA II W GÓRNIE

103. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W USTRZYKACH DOLNYCH

104. CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ W JAROSŁAWIU

105. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BIELSKU PODLASKIM

106. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH

107. SAMODZIELNY SZPITAL MIEJSKI IM. PCK W BIAŁYMSTOKU

108. SZPITAL OGÓLNY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

109. ICZ HEALTHCARE SP. Z O.O. SZPITAL W ŻYWCU

110. SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI

111. WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY MEGREZ SP. Z O.O. W TYCHACH

112. PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O. W PIEKARACH ŚLĄSKICH

113. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOSZCZOWIE - SZPITAL POWIATOWY IM. JANA PAWŁA II

114. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

115. POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O. W BRANIEWIE

116. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOLE

117. ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZARNKOWIE

118. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOSTYNIU

119. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W TURKU

120. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIĘDZYRZECU PODLASKIM

121. POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA W OPOLU LUBELSKIM SP Z O.O.

122. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W JANOWIE LUBELSKIM

123. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIPSKU

125. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

126. SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

127. POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYDUŁTOWACH I WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

128. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE

129. CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE SP. Z O. O.

130. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ

131. SZPITAL POWIATOWY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM SP. Z O.O.

132. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOLSZTYNIE

133. SZPITAL MIEJSKI IM. FRANCISZKA RASZEI W POZNANIU

134. SZPITAL POWIATOWY W PYRZYCACH