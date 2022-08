Ponad połowa szpitali powiatowych w Polsce nie ma pieniędzy na zagwarantowane ustawą podwyżki dla swoich pracowników. To, jak ustalił reporter RMF FM, wniosek z danych Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych. Takie podwyżki powinny być wypłacone, bo gwarantuje to lipcowa nowelizacja przepisów o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ten problem to - jak tłumaczą w rozmowie z RMF FM dyrektorzy lecznic powiatowych - między innymi efekt tego, że Narodowy Fundusz Zdrowia wstrzymał dopływ tak zwanych pieniędzy znaczonych, czyli przeznaczonych dla konkretnych grup pracowników, na przykład dla pielęgniarek czy lekarzy. Właśnie z nich w dużej mierze korzystały szpitale powiatowe.

Mimo że nowe kontrakty szpitali z NFZ są większe niż do tej pory, pieniędzy w kasie lecznic nie ma na razie na tyle dużo, żeby zapewnić podwyżki i być spokojnym o funkcjonowanie placówki jesienią, zwłaszcza w obliczu inflacji i zbliżającego się sezonu grzewczego.

O jak najszybsze rozwiązanie problemu zaapelował dzisiaj w rozmowie z dziennikarzem RMF FM prezes Naczelnej Rady Lekarskiej doktor Łukasz Jankowski.

Pozostaje nam czekać z nadzieją, że to oczekiwanie nie przedłuży się do przyszłego roku, tak jak mieliśmy do czynienia z wypłatami dodatków covidowych, gdzie oczekiwanie było wielomiesięczne - podkreśla.

Dotychczasowe rozmowy szefów szpitali powiatowych z przedstawicielami NFZ nie przyniosły efektu. Kolejne spotkanie obu stron zaplanowane jest w przyszłym tygodniu.

Sprawdzamy dokumenty i dane, analizujemy je ponownie - usłyszał nasz dziennikarz od dyrektora jednego z mazowieckich szpitali powiatowych. Jeszcze w tym tygodniu ma odbyć się za to zebranie zespołu trójstronnego w ochronie zdrowia, między innymi w sprawie podwyżek.

Problem dotyczy co najmniej 150 szpitali powiatowych w całej Polsce - wynika z danych Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych.