Polskie myśliwce przechwyciły w piątek, 13 marca, rosyjski samolot Ił-20 - przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Rosyjska maszyna wykonywała lot nad Morzem Bałtyckim.

Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało, że para dyżurna myśliwców MiG-20 "dokonała skutecznego przechwycenia, identyfikacji wizualnej oraz eskortowania z rejonu odpowiedzialności samolotu Federacji Rosyjskiej, który wykonywał lot nad Morzem Bałtyckim".

Ił-20 realizował dziewiątą misję rozpoznawczą w międzynarodowej przestrzeni powietrznej. Miał wyłączony transponder.

"Maszyna nie naruszyła polskiej przestrzeni powietrznej" - informuje wojsko.

W komunikacie, że przechwycenie samolotu było szybkie, profesjonalnie i bezpiecznie.