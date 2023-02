24 lutego 2023 r., w pierwszą rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie, punktualnie o 8:45 (GMT + 1) w polskich stacjach radiowych zabrzmi ta sama piosenka - "Give Peace a Chance" Johna Lennona. W ten symboliczny sposób radiowcy chcą wyrazić solidarność z Ukraińcami, zmagającymi się z wojną. W akcji wezmą też stacje Grupy RMF.

Polskie stacje radiowe solidarnie dla Ukrainy / Materiały prasowe

Akcja jest wspólną inicjatywą największych komercyjnych nadawców radiowych w Polsce: Grupy RMF, Grupy Radiowej Agory, Eurozet i Time. Każdego dnia ich stacje przyciągają przed odbiorniki kilkanaście milionów słuchaczy. Radiowcy do wspólnej inicjatywy zapraszają wszystkie rozgłośnie - z Polski, Europy i całego świata.

Tym symbolicznym gestem chcemy wysłać 3 komunikaty. Pierwszy to przypomnienie sobie i światu, że mija już rok od rozpoczęcia tej dramatycznej w skutkach wojny. Wojny, która ciągle trwa, powodując cierpienie milionów ludzi. Drugi - chcemy pokazać jedność świata radiowego przeciw niszczącej sile rosyjskiej agresji. Po trzecie, chcemy wyrazić solidarność i dodać otuchy wielu naszym ukraińskim sąsiadom, którzy musieli opuścić swój dom i żyją teraz pośród nas - w Polsce, ale też w wielu krajach Europy i świata - jednym głosem mówią nadawcy.

Piosenka "Give Peace a Chance", którą stacje radiowe wyemitują jednocześnie - 24 lutego o 8:45 (GMT + 1) to utwór nagrany przez Johna Lennona w lipcu 1969 roku. Powstał podczas sesji w hotelu na Bahamach jako wyraz sprzeciwu przeciw wojnie w Wietnamie. Z czasem piosenka stała się kultowym, antywojennym hymnem przywoływanym w czasie różnych konfliktów zbrojnych.

Podobny gest, polegający na jednoczesnej emisji tej piosenki, rozgłośnie z całej Europy wykonały 4 marca 2022 roku. Chcemy zrobić to jeszcze raz, bo ta wojna ciągle trwa, a naszym obowiązkiem jest nie tylko informować o tym, co dzieje się na froncie, ale także działać razem przeciw niej. Choćby w sferze takich, symbolicznych gestów - dodają radiowcy. Dlatego zapraszamy do tej inicjatywy wszystkie stacje radiowe w Polsce i na świecie. Zarówno te nadające na falach eteru, jak i w świecie online.

Dołączenie do akcji nie wymaga rejestracji, ani zgłoszenia chęci udziału wystarczy, że stacja radiowa wyemituje o 8:45 utwór Johna Lennona - "Give Peace a Chance".

24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę, w wyniku której życie straciły dziesiątki tysięcy ofiar, a do ucieczki ze swoich domów zmuszonych zostały miliony ludzi.