Fundacja zwraca uwagę w apelacji, że finansujący nie może ponosić jakichkolwiek konsekwencji za treści kampanii nie pochodzące od niego i realizowane przez inny podmiot. Wywołanie kampanią debaty publicznej jest konstytucyjnym prawem każdej osoby, tudzież pomiotu, zaś jej przebieg ukazał potrzebę dyskusji oraz konieczność zmian organizacyjnych wymiaru sprawiedliwości, aby nigdy nie dochodziło do przypadków "ius telefonicum" opisanych przez prof. Andrzeja Rzeplińskiego jeszcze w roku 1987 na tle norm ONZ.



Zdaniem twórców kampanii jej wiodącą ideą była dyskusja o zasadzie "check and balance" obowiązującej w ramach równoważenia się władz oraz kontrola władzy sądowniczej w różnych formach. Gdy zdaniem twórców niewydolność wymiaru sprawiedliwości prowadzi do sprzeciwu społecznego to finansowanie dyskusji międzynarodowej o tym problemie nie może być uznawane przez jeden z sądów niższej instancji za podstawę do ustalania niezgodności działania Fundacji ze statutem. Jest to tym bardziej zastanawiające, gdy przeanalizuje się przepisy i zwróci uwagę na fakt, że wnioskodawca nie żądał stosowania środków dyscyplinujących fundację, a jedynie ustalenia, co winno być dokonywane w odmiennym trybie procesowym - nie przed Krajowym Sądem Rejestrowym (art. 189 k.p.c.).



Przypomnieć należy, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w zaskarżonym postanowieniu ustalił, iż Fundacja nie złamała prawa.



