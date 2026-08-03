Wiceszef MSWiA: Będą zmiany w systemie ostrzegania

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"Polska jest wspierana przez NATO w zakresie naszej przestrzeni powietrznej, sojusznicy są dla nas wsparciem” - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM wiceszef MSWiA Czesław Mroczek zapytany o to, dlaczego rakieta, która spadła na Lubelszczyźnie nie została zestrzelona. "Od wielu miesięcy wskazujemy w poradniku bezpieczeństwa zachowania w różnych sytuacjach zagrożenia, również z powietrza. Schowaj się, ukryj się - czas na reakcję jest niezwykle krótki" - dodał gość Tomasza Terlikowskiego. Wiceminister z KO podkreślił, że kończą się prace nad integracją systemu syren, które są podstawą alarmowania w przypadku ataku z powietrza.

Poranna rozmowa w RMF FM zaczęła się od pytania, o to, dlaczego rosyjska rakieta, która w czwartek spadła na Lubelszczyznę, nie została zestrzelona.

Chcę wyraźnie powiedzieć, że Polska jest wspierana przez NATO w zakresie obrony naszej przestrzeni powietrznej. Działają na terenie naszego kraju sojusznicy i są wsparciem w zakresie ochrony naszej przestrzeni powietrznej - tak odpowiedział wiceszef MSWiA.

Na kolejne pytanie, co mamy robić, gdy słyszymy alarm, polityk KO odesłał nas do poradników.

Od wielu miesięcy wskazujemy w poradniku bezpieczeństwa zachowania w różnych sytuacjach zagrożenia, również z powietrza. Schowaj się, ukryj się - czas na reakcję jest niezwykle krótki - mówił gość Tomasza Terlikowskiego.

Podczas rozmowy padło też pytanie o miejsca schronienia.

Generalna zasada jest taka, że jeżeli przebywamy w tym czasie w budynku, to trzeba zejść jak najniżej we własnym domu. Tak jak pan redaktor powiedział, szukać schronienia nie w pobliżu okien, tylko jak najdalej okien, żeby nas od okien dzieliły przegrody, ściany - radził Czesław Mroczek.

Wiceszef MSWiA zapowiada zmiany w systemie ostrzegania: Syreny i alert RCB będą uruchamiane jednocześnie

Kończymy integrację systemu syren, które są podstawą alarmowania w przypadku ataku z powietrza - zapowiedział w Porannej Rozmowie RMF FM wiceszef MSWiA Czesław Mroczek, zapytany o krytykę alertów RCB przez opozycję po tym, jak w ubiegłym tygodniu na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta.

Musimy zautomatyzować ten proces, by wysyłanie alertów RCB było również błyskawiczne i będziemy te alerty wysyłać razem z uruchomieniem syren - dodał gość Tomasza Terlikowskiego.

Zapytany o termin wdrożenia nowych rozwiązań, Mroczek odpowiedział, że zintegrowany system syren powinien zostać uruchomiony w ciągu kilku miesięcy.

Docelowo wszystkie syreny w Polsce mają być zarządzane cyfrowo, a ich uruchamianie będzie mogło odbywać się centralnie i w dużej mierze automatycznie. Wszystkie syreny będą mogły być zarządzane nawet z centralnego miejsca w Warszawie przez jednego człowieka - podkreślił.

Mroczek poinformował, że kolejnym etapem będzie wdrożenie aplikacji mobilnej przekazującej informacje o zagrożeniach. Wiceszef MSWiA przypomniał, że już teraz działa aplikacja: Regionalny System Ostrzegania, a w najbliższym czasie podjęte zostaną decyzję, czy do ostrzegania wykorzystać mObywatela czy też zupełnie nową aplikację.

Więcej ataków na obywateli Ukrainy

Podczas Porannej rozmowy w RMF FM pojawił się także temat narastającej liczby ataków na obywateli Ukrainy w Polsce. Czy potrzebne są nowe rozwiązania w walce z przestępstwami z nienawiści?

Jest grupa zadaniowa powołana przez komendanta policji. Wypracowane też zostały metody postępowania, prowadzenia postępowań przygotowawczych, śledztw przez prokuratora generalnego, powołani są specjalni koordynatorzy. A najważniejsze jest to, że potencjał policji pozwala na to, by skutecznie ujmować sprawców. Więc tu nieuchronność kary jest najważniejsza, przestępstwo z nienawiści, to przestępstwa w wielu kategoriach przestępczości. Nie widzę tutaj potrzeby podwyższania kar - mówił Czesław Mroczek.

Przedstawiciele służb mundurowych na listach do Sejmu?

Tomasz Terlikowski przypomniał, że Grzegorz Braun zapowiedział, że w przyszłorocznych wyborach do Sejmu Komitet Konfederacji Korony Polskiej umieści na swoich listach funkcjonariusza służb mundurowych, na piątym miejscu w każdym okręgu wyborczym. Co na to MSWiA?

Wielkim wysiłkiem doprowadziliśmy do tego, że służby są poza polityką. PiS próbował zapisać straż pożarną, policję do PiS-u. Na szczęście to się nie udało - mówił wiceszef MSWiA.

Polskie prawo głosi tyle, że oni mają prawo wystartować. Składają wtedy raport do przełożonego, on ich wysyła na urlop bezpłatny. Ale jeśli się nie dostaną do Sejmu albo do Senatu, no to wracają do służby - przypomniał Czesław Mroczek.

Zdaniem gościa RMF FM, chodzi jednak o to, żeby służby były poza polityką.

Funkcjonariusze muszą wybierać - albo realizują się w karierze zawodowej, w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i wszystkich obywateli - albo wybierają karierę polityczną - dodał Mroczek.

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