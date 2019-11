Policjanci użyli broni w Kielcach do podczas akcji zatrzymania złodziej samochodów. Jeden z funkcjonariuszy został poszkodowany. Informację o tym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Policjanci w okolicach ulicy Zimnej, w pobliżu zespołu szkół, obserwowali skradziony samochód. Gdy do pojazdu podeszli mężczyźni, którzy prawdopodobnie go ukradli, funkcjonariusze ruszyli do akcji.



W czasie zatrzymania kierowca ruszył w stronę interweniujących funkcjonariuszy i potrącił jednego z nich. Wtedy padły strzały ostrzegawcze.



Kierujący samochodem nie podejmował ucieczki. Został zatrzymany razem z pasażerem pojazdu.