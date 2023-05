Ponad 8,6 mln złotych wyda policja na kolejne oprogramowanie umożliwiające dostęp do przejętych w ramach śledztw telefonów i innych nośników danych zabezpieczanych hasłami. Komenda Główna Policji rozstrzygnęła właśnie przetarg na 20 licencji dwóch rodzajów oprogramowania.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Pierwsza z aplikacji służy do pokonywania zabezpieczeń takich jak PIN-y czy hasła w popularnych urządzeniach mobilnych, a następnie daje możliwość pobrania z nich wszelkich danych. Dodatkowo umożliwia ściągania plików z kart SIM, kart pamięci, dronów oraz nawigacji GPS. Oprogramowanie pozwala też na odzyskiwanie danych usuniętych z tych nośników.

Druga z zakupionych aplikacji jest przeznaczona do wykonywania kopii z zablokowanych urządzeń mobilnych. Obsługuje bardzo szeroką gamę telefonów z systemem Android, a także iOS do iPhona 12. Zgodnie ze specyfikacją, to oprogramowanie daje też dostęp do kluczy i tokenów, a także możliwość odzyskiwania danych z różnego rodzaju komunikatorów.

Uzasadnieniem zakupu tego sprzętu jest - jak napisała Komenda Główna Policji - "zwalczanie transgranicznej przestępczości komputerowej".