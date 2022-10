Dyrektor Biura Logistyki Komendy Głównej Policji polecił przełożonym policjantów, by w związku z sytuacją na rynku energii zobowiązali funkcjonariuszy do oszczędzania prądu i ciepła - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Według naszych informacji, do końca roku w policyjnym budżecie na wydatki rzeczowe brakuje około pół miliarda złotych.

Policjanci mają "racjonalnie korzystać ze sztucznego oświetlenia". Muszą gasić światło, gdy opuszczają pomieszczenia. Mowa nie tylko o ich pokojach biurowych, ale także o miejscach ogólnodostępnych, takich jak korytarze czy toalety. Wprowadzono zakaz pozostawiania urządzeń elektrycznych w stanie czuwania. Trzeba też wyłączać listwy zasilające. Oszczędności dotyczą także ogrzewania. Funkcjonariusze mają przykręcić kaloryfery w pokojach. Zakazano im też używania dodatkowych urządzeń grzewczych. Kolejne polecenie dotyczy kontrolowania zużycia wody w pomieszczeniach socjalnych i toaletach.