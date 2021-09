Policjanci z komisariatu w Kurowie ustalili i zatrzymali sprawcę zniszczenia ośmiu wiat przystankowych w gminie Żyrzyn. 22-latek w ten sposób odreagował kłótnię z dziewczyną. Grozi mu teraz do pięciu lat pozbawienia wolności.

Jedna z wiat zniszczonych przez 22-latka / Policja

Jak przekazała Ewa Rejn-Kozak z biura prasowego Komendy Powiatowej Policji w Puławach, informację o zdarzeniu policjanci z komisariatu w Kurowie otrzymali w drugiej połowie sierpnia. Policję zawiadomił przedstawiciel Urzędu Gminy Żyrzyn, który poinformował, że w miejscowościach: Żyrzyn, Strzyżowice, Kośmin, Borysów i Osiny nieznany sprawca zniszczył 8 przeszklonych wiat przystankowych.

Podczas oględzin miejsc zdarzenia policjanci stwierdzili, że wiaty najprawdopodobniej zostały uszkodzone w wyniku ostrzelania z broni pneumatycznej i rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Kilka dni później kurowscy policjanci ustalili, że sprawcą może być 22-letni mieszkaniec gminy - powiedziała Rejn-Kozak.



W wyniku czynności procesowych funkcjonariusze zabezpieczyli u mężczyzny broń pneumatyczną. Usłyszał on zarzut uszkodzenia mienia i przyznał się do winy. Jak tłumaczył, zrobił to, bo chciał odreagować kłótnię z dziewczyną.



Straty zostały wycenione na 40 tysięcy złotych. Zgodnie z kodeksem karnym, uszkodzenie mienia zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat pięciu.