Pokazy filmów dokumentalnych nagrodzonych na Kraków International Green Film Festival i debaty poświęcone palącym problemom klimatycznym - smogu i zagrożonych gatunków: arcyciekawe wydarzenie specjalne szykują organizatorzy krakowskiego festiwalu filmów ekologicznych podczas rozpoczynającego się jutro w Krakowie kongresu Open Eyes Economy Summit! Projekcje i dyskusje zaplanowane są na drugi dzień kongresu - najbliższą środę - a na RMF24.pl mamy dla Was podwójne zaproszenia na to wydarzenie!

Pierwsza część wydarzenia specjalnego, przygotowywanego przez organizatorów Kraków International Green Film Festival, poświęcona będzie problemowi smogu.

W jej ramach przewidziane są pokazy dwóch filmów dokumentalnych wyreżyserowanych przez dyrektora artystycznego Green Film Festivalu Piotra Biedronia: "PM 2.5 FILM" i "Good Job", a także dyskusja o skutkach wprowadzenia w Krakowie uchwały smogowej, w której udział wezmą m.in. pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. czystego powietrza Paweł Ścigalski i przedstawiciel małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Część druga poświęcona zostanie tematowi zagrożonych gatunków.

W jej ramach wyświetlone zostaną dokumenty: "The Grind Message" Duńczyka Nielsa Christiana Askholma - laureat Grand Prix Kraków International Green Film Festiwal 2018, "On the Cover" w reżyserii Iranki Yegane Moghaddam, wyróżniony podczas ubiegłorocznej edycji krakowskiego festiwalu III nagrodą dla animacji, oraz pokazany na tegorocznym festiwalu - i wyróżniony II nagrodą dla dokumentu krótkometrażowego - "M6NTHS" w reżyserii Holenderki Eline Heleny Schellekens.

W części trzeciej wydarzenia zaplanowano prelekcję Kamila Wyszkowskiego - Dyrektora Generalnego Global Compact Network Poland: "Czy w pogoni na szczęściem wpadniemy w przepaść".

W ramach części czwartej - finałowej - zaplanowany jest natomiast pokaz filmu dokumentalnego "UseLess": islandzki obraz - stworzony przez Rakel Garðarsdóttir i Ágústę M. Ólafsdóttir, a poświęcony tematowi marnowania żywności - nagrodzony został podczas ubiegłorocznego Kraków International Green Film Festival I nagrodą dla dokumentu.

Wydarzenie - którego szczegółowy program znajdziecie niżej - odbędzie się w środę 20 listopada w sali S2 Centrum Kongresowego ICE Kraków (ul. Marii Konopnickiej 17).

Program wydarzenia specjalnego, organizowanego podczas OEES przez twórców Kraków International Green Film Festival:

12:40 Otwarcie wydarzenia: Dyrektor Festiwalu Grzegorz Dukielski.

12:50 CZĘŚĆ I - SMOG:

Pokazy filmów dokumentalnych:



"P.M. 2,5" (reż. Piotr Biedroń),

"Good Job" (reż. Piotr Biedroń).

Dyskusja o skutkach wprowadzenia w Krakowie uchwały smogowej z udziałem:



- Marszałka lub przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,

- Pawła Ścigalskiego - pełnomocnika prezydenta Miasta Krakowa do spraw czystego powietrza.

Moderator: Piotr Biedroń - dyrektor artystyczny Kraków International Green Film Festival.

13:30 CZĘŚĆ II - ZAGROŻONE GATUNKI:

Pokazy filmów dokumentalnych:



"The Grind Message" (reż. Niels Christian Askholm, Dania) - Grand Prix Kraków International Green Film Festiwal 2018,

"On the Cover" (reż. Yegane Mogadhan, Iran) - III nagroda KIGFF 2018 za animacje,

"M6NTHS" (reż. Eline Helena Schellekens) - II nagroda KIGFF 2019 za dokument krótkometrażowy.

15:00 CZĘŚĆ III:

Prelekcja "Czy w pogoni na szczęściem wpadniemy w przepaść" - Kamil Wyszkowski, Dyrektor Generalny UN Global Global Compact Network Poland.



15:20 CZĘŚĆ IV: