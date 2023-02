Podwyżki cen biletów w PKP TLK mają zostać cofnięte. Jak ustalili dziennikarze RMF FM, jeszcze na przełomie tego i przyszłego tygodnia rząd ogłosi porozumienie z PKP Intercity w sprawie kosztów przejazdu pociągiem.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Jak zauważa Krzysztof Berenda, po tym jak 5 stycznia PKP ogłosiły poniesienie cen biletów o od niemal 12 do blisko 18 procent, rozpętała się burza. Ponieważ wchodzimy w okres przedwyborczy, to konieczna była reakcja rządzących.

Ostatecznie więc - jak ustalił dziennikarz RMF FM - podwyżka cen biletów TLK o 11,8 procent ma zostać wycofana. Natomiast podwyżki Express Intercity o 17,4 oraz Pendolino o 17,8 procent złagodzone.

To rozróżnienie wynika z tego, że TLK najczęściej jest linią służącą do dojeżdżania do pracy.

Problem w tym, że w godzinach szczytu na najpopularniejszych trasach wciąż niestety jeżdżą tylko najdroższe pociągi - zauważa Krzysztof Berenda. To sprawia, że zapowiadane obniżki nie będą szczególnie odczuwalne.

Ceny wzrosły 11 stycznia

Przypomnijmy - od 11 stycznia ceny bazowe biletów jednorazowych w pociągach Pendolino wzrosły średnio o 17,8 proc., w pociągach EIC o 17,4 proc., a w pociągach TLK/IC średnio o 11,8 proc. Podwyżkę cen biletów uzasadniono wzrostem cen prądu.

W poniedziałek na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki zapowiadał, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni rząd chce doprowadzić do tego, aby nastąpił powrót do wcześniejszych cen biletów na kolejach. Trwają prace nad przekazaniem dodatkowych środki z budżetu państwa polskiego dla PKP, aby zrekompensować podwyżki cen energii elektrycznej - poinformował premier.

W zeszłym tygodniu(...) spotkałem się z ministrem infrastruktury panem Andrzejem Adamczykiem, a także z zarządem PKP Intercity i przekazałem informacje, że domagam się znaczącej redukcji, a najlepiej powrotu do poprzednich cen tak, żeby jednocześnie inflacja była jak najbardziej przyduszona, przymrożona, żeby nie nadawać tych dodatkowych impulsów inflacyjnych, a z drugiej strony żeby przede wszystkim Polacy, obywatele, mogli jeździć wygodnie, tanio, komfortowo no i właśnie po jak najniższych kosztach - powiedział premier.