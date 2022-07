W całej Polsce trwa sprzątanie po nawałnicach, które przechodzą nad krajem. Według ostatnich dostępnych statystyk wczoraj strażacy interweniowali ponad 500 razy.

Zdjęcie ilustracyjne / Łukasz Gągulski / PAP

Służby miały najwięcej pracy na Dolnym Śląsku, Śląsku i Podkarpaciu.

W województwie dolnośląskim najczęściej strażacy byli wzywani do pomocy we Wrocławiu. W stolicy Dolnego Śląska zalane zostały przejazdy pod wiaduktami przy ulicach Borowskiej i Grota Roweckiego oraz Strzegomskiej.

Na Litewskiej, Gorlickiej i Miłostowskiej - woda zalała ulice oraz garaże podziemne. Pojawiła się taż na jezdni na Krzywoustego.

Lokalne podtopienia wystąpiły także na Podwalu w rejonie Akademii Muzycznej i na ul. Osobowickiej pod wiaduktem.

W związku z ulewą, z utrudnieniami musieli się liczyć nie tylko kierowcy, ale i pasażerowie komunikacji miejskiej. Zgłoszenia dotyczące intensywnych opadów zaczęły napływać około 17 i docierały do późnego wieczora. Strażacy poinformowali, że w niedzielny poranek było już spokojnie.

Odbiorcy bez prądu w województwie śląskim

Minionej doby w województwie śląskim strażacy byli wzywani o pomocy 76 razy. Jak wynika z porannej informacji Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach, strażacy najczęściej (47 razy) wypompowywali wodę z miejsc podtopionych przez intensywne opady deszczu. 29 interwencji dotyczyło usuwania skutków silnego wiatru.

Najbardziej pogoda dała się we znaki na północy woj. śląskiego - w powiatach częstochowskim (27 interwencji), kłobuckim (12) i zawierciańskim (4). Nie zanotowano poważniejszych zdarzeń.

W zachodniej części woj. śląskiego (powiatach raciborskim i rybnickim) warunki pogodowe przyczyniły się do przerw w dostawach energii elektrycznej do 1167 odbiorców - 26 stacji energetycznych zostało pozbawionych zasilania.

Najwięcej gospodarstw domowych (ok. 800) nie ma prądu w gminie Kornowac w powiecie raciborskim i w miejscowości Lyski w powiecie rybnickim (358). Nie działa też jedna stacja transformatorowa w Raciborzu, gdzie prądu nie ma 8 odbiorców. Energetycy zapewniają, że w niedzielę do godzin przedpołudniowych dostawy energii zostaną przywrócone.

W niedzielę do wieczora w woj. śląskim nadal obowiązuje ostrzeżenie pogodowe drugiego stopnia, wydane w piątek przez Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW w Krakowie, informujące o silnym deszczu.

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. O ile jednak na sobotę i w nocy prognozowano opady rzędu 30-60 mm, o tyle w niedzielę ma to być od 10 do 20 mm. Opadom mogą towarzyszyć burze z porywami wiatru do 70 km na godzinę.

Hydrolodzy ostrzegają przed możliwością przyboru wód w rzekach. Dotąd jednak w woj. śląskim poziom wód nigdzie nie przekroczył stanu ostrzegawczego lub alarmowego.

Nocne ulewy w południowo-wschodniej Polsce

Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu strażacy interweniowali niewiele ponad 100 razy. Zdecydowana większość interwencji dotyczyła połamanych gałęzi i konarów drzew oraz podtopionych piwnic. Były też pojedyncze uszkodzone dachy.

W podlubelskiej Kalinówce od uderzenia piorunem zapalił się dom jednorodzinny. Spłonęła część dachu, elewacji i instalacja elektryczna na poddaszu, na szczęście nikt nie ucierpiał.

Bez niebezpiecznych sytuacji na Mazowszu

Odnotowaliśmy ok. 25 drobnych zdarzeń związanych z sytuacją pogodową w powiecie lipskim - powiedział mł. bryg. Rafał Gołębiewski z mazowieckiej komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

Zdarzenia, które wystąpiły na terenie powiatu lipskiego były związane z wystąpieniem dość silnych ulew i wiatru - wyjaśnił strażak. Były to zalania, podtopienia, wypompowywanie wody z posesji i domów - dodał mł. asp. Michał Kucharski z Komendy Powiatowej PSP w Lipsku. Przekazał też, że "to były drobne zdarzenia, z którymi straż powiatu lipskiego poradziła sobie samodzielnie". Wiele razy wyjeżdżały do zdarzeń również jednostki OSP - wskazał.

Gołębiewski pytany o sytuację pogodową w Warszawie i na Mazowszu przekazał, że strażacy nie mieli żadnych informacji o ekstremalnych czy niebezpiecznych sytuacjach wymagających interwencji. Nikt nie ucierpiał. Dodał, że intensywny deszcz ustał.