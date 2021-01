Stołeczna policja informuje, że mężczyzna zatrzymany ws. zabójstwa właściciela warzywniaka w Ząbkach usłyszał już zarzuty. To 57-latek z Wyszkowa, który planował ucieczkę do Norwegii. Prokuratura złożyła wniosek o tymczasowe aresztowanie go.

REKLAMA