Policja z Łodzi zatrzymała 20-latkę, która jest podejrzewana o pobicie swojego 2-letniego syna. Dziecko przewieziono do szpitala.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Zadzwoniła (na policję - przyp. red.) zaniepokojona kobieta, która zauważyła na jednym z portali społecznościowych post, a na nim zdjęcie pobitego dziecka i treść sugerującą, że sprawczynią tego pobicia jest jego matka - mówi Aneta Sobieraj z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Policjanci szybko ustalili, gdzie jest 2-latek. Pojechali do mieszkania na terenie łódzkiej dzielnicy Górna. Zastali podejrzewaną 20-latkę oraz jej syna - powiedziała Sobieraj. Dziecko miało wyraźne ślady pobicia, dlatego też wezwano do niego karetkę, która zabrała chłopca do szpitala. Kobieta została zatrzymana - dodała.

Policjanci przesłali dokumentację do sądu rodzinnego, aby ustalić opiekę nad dzieckiem.