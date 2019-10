Gliwice będa miały nowego prezydenta. Zmiana włodarza nastąpi po 26 latach. Najdłużej urzędujący prezydent miasta w Polsce Zygmunt Frankiewicz został bowiem senatorem.

Zygmunt Frankiewicz został senatorem / Andrzej Grygiel / PAP

W Gliwicach odbędą się przedterminowe wybory. Wielu mieszkańców w rozmowie z reporterką RMF FM przyznaje, że żałuje, iż nastąpi zmiana prezydenta.



Teraz jest obawa, co będzie z przybyciem nowego prezydenta. Jest dobrym włodarzem - mówi jedna z rozmówczyń. Inna dodaje: Dużo zrobił dla Gliwic, zostawił nas niepotrzebnie. Żałujemy, że odszedł. Pojawiają się jednak inne głosy: Każda władza powinna się zmieniać co jakiś czas. Tyle lat na "stołku" to niedobrze jest... Powinni przyjść nowi ludzie, młodzi. Młodość jest bardziej energiczna, więcej pomysłów ma - stwierdza jeden z gliwiczan.



Zgodnie z przepisami, zanim w Gliwicach dojdzie do wyborów, obowiązki prezydenta przejmie komisarz wyznaczony przez premiera.





Wieloletni prezydent Gliwic - senatorem

Wieloletni prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz z Koalicji Obywatelskiej został wybrany do Senatu w okręgu nr 70 (gliwickim). Uzyskał poparcie 61,1 proc. głosujących.



Jego kontrkandydata, senatora minionej kadencji prof. Krystiana Probierza (PiS) poparło 38,9 proc. głosujących.



Zygmunt Frankiewicz był najdłużej urzędującym prezydentem miasta w Polsce - rządził Gliwicami od 1993 roku, czyli ponad 26 lat. Od 2015 r. jest prezesem Związku Miast Polskich.