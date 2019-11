To małe żubrzątko żyje tylko dzięki ludziom. Zwierzę zostało porzucone przez matkę w Pokazowej Zagrodzie Żubrów w Pszczynie w woj. śląskim. Malec dobrze się rozwija.

Mały żubr / Hanna Bardo / PAP

Mały żubr został odrzucony przez matkę, nie przyjęła go, w ogóle go nie karmiła. Nie wiadomo dlaczego. Albo miała trudny poród i nie podobał jej się ten mały, bądź nie miała mleka w ogóle. On podchodził do niej 2-3 razy, próbował się napić, ale nic z tego nie wyszło - mówi lekarz weterynarii Mieczysław Hławiczka.

Czy zdarza się tak w terenie dzikim - nie wiadomo. Matka przyprowadza cielaka do stada gdzieś dopiero po 2 tygodniach, a tu jest ze stadem od pierwszych godzin. Opiekuję się żubrami prawie 50 lat i pierwszy raz spotykam taki przypadek. Wcześniej ta krowa wychowała kilkoro młodych - dodał.



Początki życia malca były dramatyczne. Jedna z żubrzyc odrzuciła go rogiem tak, że zrobił salto i stracił przytomność. Pracownicy zagrody natychmiast go zabrali i wezwali weterynarza. Żyje jednak i ma się dobrze. Miejmy nadzieję, że będzie maskotką naszej zagrody - powiedział burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol.

Trwa konkurs na imię dla żubrzątka. Musi się zaczynać od liter Pl, jak wszystkie imiona żubrów z pszczyńskiej linii. Propozycje można nadsyłać do 16 grudnia.

Żubr zaprzyjaźnił się z... owieczką

Byczek jest kilka razy dziennie karmiony z butelki przez pracownicę zagrody. Początkowo dostawał siarę od krów z jednego z pszczyńskich gospodarstw, teraz jest dokarmiany mieszanką mlekozastępczą i dostaje już także stałą karmę - zbożową mieszankę w formie musli. Przybiera na wadze i jest zdrowy.



Przyzwyczaił się do towarzystwa ludzi, co niepokoi doktora Hławiczkę. Nie powinno się przyzwyczajać dzikich zwierząt do bezpośredniej obecności człowieka, ale bez pomocy ludzi by nie przeżył. W stadzie młode zawsze może się do kogoś przytulić czy pobawić, a on został zupełnie sam. Do zabawy i towarzystwa dostał tę owieczkę, starszą o pół roku od niego. Są przyjaciółmi, trochę są o siebie zazdrośni, ale jeden drugiemu przykrości nie zrobi - opowiadał weterynarz.



Pracownicy będą jeszcze podejmować próby połączenia młodego byczka ze stadem, ale prawdopodobnie pierwszy rok życia spędzi w innej zagrodzie niż reszta stada.



Będziemy go hołubić, dokarmiać, zmieniać karmy na takie dla coraz starszego cielaka. Prawdopodobnie około roku musi być odseparowany od stada, a później będziemy próbować go połączyć, ale nie wiadomo, jak to się skończy, może go stado nie przyjąć - obawia się dr Hławiczka.