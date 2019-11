Dwie osoby zginęły, a 74 zostały ranne w 51 wypadkach, do których doszło w piątek do godziny 18:00 - przekazał PAP zespół prasowy KGP. Funkcjonariusze zatrzymali też 155 nietrzeźwych kierowców. Od czwartku trwa policyjna akcja „Znicz”.

Policjant w trakcie kontroli prędkości podczas pierwszego dnia akcji „Znicz” / Darek Delmanowicz / PAP

Jak przekazał komisarz Dawid Marciniak, piątek jest drugim dniem, w którym na drogach w całym kraju prowadzona jest akcja "Znicz". Wzmożone działania służb potrwają do niedzielnego wieczoru; bierze w nich udział około pięciu tysięcy policjantów drogówki wspieranych przez funkcjonariuszy innych specjalności oraz Żandarmerię Wojskową.

Funkcjonariusze będą działali przede wszystkim w okolicach cmentarzy i na drogach dojazdowych do nich.



Podinsp. Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wskazał w rozmowie z PAP, że priorytetem tegorocznej akcji "Znicz" jest taka regulacja ruchu, aby pojazdy przemieszczały się płynniej. Drugim naszym zadaniem będzie reagowanie w szczególności na tych, którzy za nic mają przepisy ruchu drogowego, czyli na te najbardziej agresywne wykroczenia - powiedział.



Policjanci mają również sprawdzać stan techniczny i wyposażenie pojazdów. Szczególną uwagę zwrócą na trzeźwość kierowców.

Pościg na ulicach Zakopanego. Kierowca pędził 140 km/h

Policjanci zauważyli w Białym Dunajcu samochód na zagranicznych numerach rejestracyjnych. Kierowca pędził 140 km/h w terenie zabudowanym. Samochód nie zatrzymał się do kontroli, więc policjanci ruszyli w pościg.

Kolejny patrol próbował zatrzymać go przy stacji benzynowej na na zakopiańskim osiedlu Ustup. Mimo oddania strzałów ostrzegawczych, kierowca i tam się nie zatrzymał i dopiero przy rondzie wjazdowym do centrum uderzył w inny samochód i zatrzymał się płocie.

WIĘCEJ NA TEN TEMAT PRZECZYTASZ TUTAJ>>>

Olesno: Wjechał ciężarówką do rowu, uszkodził siedem nowych aut

Jak poinformowała Agnieszka Nierychła z opolskiej policji, do zdarzenia doszło w piątek, na drodze koło Olesna.

Według wstępnych ustaleń 43-latek kierujący ciągnikiem siodłowym z naczepą, na której znajdowało się siedem nowych samochodów osobowych, zjechał do rowu.

Świętokrzyskie: 23-latek zginął po dachowaniu pojazdu

23-letni kierowca zginął w piątek po południu na lokalnej drodze w Ratajach Słupskich (Świętokrzyskie), po tym gdy pojazd który prowadził dachował - poinformował PAP Maciej Ślusarczyk z biura prasowego świętokrzyskiej policji.



Do wypadku doszło po godz. 15. 23-latek prowadząc samochód marki rover, jechał drogą powiatową od strony miejscowości Oblekoń, w kierunku drogi krajowej nr 73. Kierujący na łuku drogi, w lewo, zjechał do rowu, po czym pojazd dachował. Niestety to zdarzenie zakończyło się śmiercią mężczyzny - opisywał Ślusarczyk.

Bezpieczny powrót z RMF FM

To będą najważniejsze i najszybciej podane informacje z dróg w całej Polsce. "Bezpieczny Powrót z RMF FM" - przez cały świąteczny weekend będziemy z Wami w trasie. Nasi reporterzy będą patrolować drogi w całym kraju i na bieżąco informować Was o korkach czy utrudnieniach.