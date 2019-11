Sąd w Zakopanem aresztował na dwa miesiące pirata drogowego z Warszawy, który 1 listopada uciekał przed policjantami po zakopiance i ulicami Zakopanego. Nie zatrzymały go nawet strzały z policyjnej broni. Prokuratura postawiła mu trzy zarzuty, za które grozi mu do 5 lat więzienia.

W poniedziałek są zadecydował o dwumiesięcznym areszcie dla kierowcy, który 1 listopada nie zatrzymał się do kontroli. Mężczyzna, uciekając przed policjantami, pędził 140 km/h w terenie zabudowanym. Prokuratura postawiła mu trzy zarzuty, za które grozi mu do 5 lat więzienia.

Prokuratura rozważa także oskarżenie kierowcy o sprowadzenie zagrożenia życia i zdrowia wielu ludzi, a także jazdę pod wpływem środków odurzających. W tym wypadku zagrożenie wzrośnie do ośmiu lat.

Pościg na ulicach Zakopanego

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się przy wjeździe do Zakopanego - policjanci musieli oddać strzały ostrzegawcze, by nie dopuścić do wjechania do centrum miasta szaleńca w rozpędzonym samochodzie.

Policjanci zauważyli w Białym Dunajcu samochód na zagranicznych numerach rejestracyjnych. Kierowca pędził 140 km/h w terenie zabudowanym. Samochód nie zatrzymał się do kontroli, więc policjanci ruszyli w pościg.

Kolejny patrol próbował zatrzymać go przy stacji benzynowej na zakopiańskim osiedlu Ustup. Mimo oddania strzałów ostrzegawczych, kierowca i tam się nie zatrzymał. Dopiero przy rondzie wjazdowym do centrum uderzył w inny samochód i zatrzymał się płocie.

Zarzuty dla kierowcy. Grozi mu 5 lat więzienia

Informację o przedstawieniu 35-latkowi trzech zarzutów przekazał w niedzielę rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek. Jak podał, zatrzymany mężczyzna będzie odpowiadał za niezatrzymanie się do policyjnej kontroli, złamanie zakazu prowadzenia pojazdów oraz posiadanie narkotyków. Grozi mu kara do 5 lat więzienia.

Osobno prowadzimy sprawę złamania przepisów kodeksu drogowego. Naliczyliśmy 10 takich wykroczeń - to m.in. jazda pod prąd, znaczne przekroczenie dopuszczalnej prędkości, wyprzedzanie na podwójnej ciągłej i w rejonie przejść dla pieszych. Wszystkie te wykroczenia zostaną zsumowane, a decyzję o karze będzie podejmować sąd - zaznaczył Wieczorek.



Pasażerka auta - 26-letnia Ukrainka - która została zatrzymana razem z 35-latkiem, nie usłyszała żadnych zarzutów i została zwolniona po przesłuchaniu.



