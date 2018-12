Na 12 lat i 2 miesiące Sąd Okręgowy w Poznaniu skazał 25-letniego Szymona B., oskarżonego o przyczynienie się do śmierci 2-letniej Liliany z Piły. W marcu 2017 roku mężczyzna pchnął dziecko o metalową framugę. Po kilku dniach dziewczynka zmarła. Jej matka Angelika B. usłyszała wyrok 2 lat pozbawienia wolności. Kobieta miała zataić to, co się stało. Kiedy jej córka trafiła do szpitala, a lekarze poinformowali, że zawiadamiają prokuraturę - nadal milczała. Dopiero w toku śledztwa wyszło na jaw co kilka dni wcześniej zrobił jej partner.

REKLAMA